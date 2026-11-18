Ngày 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng lãnh đạo TP Đồng Nai đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu phố Thanh Bình, phường Long Thành. Đây là địa bàn tập trung đông người dân thuộc diện tái định cư dự án sân bay Long Thành.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh khu phố cần chủ động nắm bắt lợi thế từ dự án sân bay Long Thành để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ông Lê Minh Trí cùng lãnh đạo TP Đồng Nai tham quan các gian hàng OCOP tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Thanh Bình (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đó, địa phương phải tích cực hỗ trợ người dân thích ứng với quá trình đô thị hóa, chú trọng nâng cao kỹ năng lao động và khả năng tiếp cận các cơ hội kinh doanh, dịch vụ. Song song với phát triển kinh tế, khu phố cần giữ gìn bản sắc con người Đồng Nai văn minh, nghĩa tình; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nếp sống văn hóa trong việc cưới, tang, lễ hội cũng như vai trò của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị khu phố Thanh Bình tập trung xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn và từng bước thực hiện chuyển đổi số. Mỗi gia đình cần nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải đúng quy định và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Đặc biệt, khu phố phải tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình "Nhà văn hóa khu phố thông minh - Kết nối nhân dân". Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử sẽ mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho cộng đồng.

Dịp này, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng lãnh đạo TP Đồng Nai đã dự lễ khởi công công viên khu phố Thanh Bình, trồng cây lưu niệm, tham quan các gian hàng OCOP, đồng thời thăm hỏi và tặng quà người dân tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.