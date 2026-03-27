Ông Lê Hồng Vinh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Chiều 27/3, tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, đã bỏ phiếu bầu lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu 62/62, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Tại kỳ họp, các ông Hoàng Nam, Lê Văn Bảo, Phan Phong Phú, Hoàng Xuân Tân và Trần Đức Tiến tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ, Đại học chuyên ngành Cầu đường.

Ông Vinh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Nghệ An, như Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cũ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp đó, ông Vinh được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.