Ông lão đi lạc nằm trong rừng keo, trên người đeo dây chuyền vàng

Ngày 6/5, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Hưng Lộc, thành phố Huế, cho biết lực lượng chức năng đã giúp đỡ một người lớn tuổi bị lạc trong khu rừng keo trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 5/5, người dân thôn Hòa Lộc, xã Hưng Lộc phát hiện một người đàn ông lớn tuổi di chuyển tại khu vực rừng keo ven tỉnh lộ 15B. Thời điểm tiếp cận, người này có dấu hiện mệt mỏi, đi đứng không vững.

Người đàn ông đi lạc được hỗ trợ chăm sóc, ăn uống để phục hồi sức khỏe (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo Công an xã Hưng Lộc đã chỉ đạo cán bộ tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã đến hiện trường để hỗ trợ. Khi lực lượng chức năng đến nơi, người đàn ông đã lả đi, nằm một mình trong khu rừng keo.

Nạn nhân được đưa về nhà cán bộ tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã Hưng Lộc để chăm sóc, cho ăn uống phục hồi sức khỏe. Qua xác minh ban đầu, người đi lạc là ông N.Q. (70 tuổi, trú tại xã Vinh Lộc, thành phố Huế), trên người đeo sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng.

Cơ quan chức năng đã liên hệ gia đình đến đón ông Q.. Người thân cho biết ông này có biểu hiện tâm lý bất thường, đi khỏi nhà đã 3 ngày cho đến khi được phát hiện. Gia đình xác nhận sợi dây chuyền là vàng thật, được ông Q. cất giữ từ lâu.

Đồ vật cá nhân của người đàn ông đi lạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Cách đây 9 ngày, Công an xã Hưng Lộc cũng đã trợ giúp một trường hợp lớn tuổi đi lạc trong khu rừng keo thuộc địa bàn.

Như Dân trí đã đưa tin, trưa 27/7, Công an xã Hưng Lộc nhận được tin báo của người dân thôn Hòa Lộc về việc phát hiện người đàn ông lớn tuổi có dấu hiệu kiệt sức, nằm lả bên vệ đường dẫn vào khu vực đập phụ của hồ thủy lợi - thủy điện Tả Trạch. Bên cạnh người này có chiếc xe máy nhãn hiệu Wave đã cũ.

Người đi lạc được xác định là ông Đ.H.S. (79 tuổi), trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế. Khi kiểm tra giấy tờ tùy thân để xác định danh tính, lực lượng chức năng phát hiện người này còn giữ thỏi kim loại nghi vàng.

Cơ quan chức năng đã liên hệ người thân đến đón nạn nhân về nhà. Thỏi kim loại sau đó đã được xác nhận là vàng JSC 9999.