Chiều 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để thông qua nhiều nội dung quan trọng, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham gia kỳ họp đã bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Hữu Huy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gồm ông Trương Công Thái, Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ và bà Hồ Thị Nguyên Thảo tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Hữu Huy trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và các cử tri trong toàn tỉnh đã tin tưởng giao trọng trách.

Ông cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Sau sắp xếp, quy mô tỉnh Đắk Lắk mới lớn hơn, do đó, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản lý, điều hành tỉnh.

"Từ thực tiễn đó, tôi cùng tập thể UBND tỉnh xác định rõ phải hành động quyết liệt, điều hành linh hoạt hơn, đổi mới mạnh mẽ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong giai đoạn tới", ông Huy nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Đỗ Hữu Huy cho rằng, tập thể UBND tỉnh sẽ nỗ lực rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng, đầu tư, đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và kinh doanh. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa.

"Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh sẽ bám sát và cụ thể hóa chương trình hành động của Tỉnh ủy thành các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm hiệu quả cao nhất", ông Huy cam kết.

Kỳ họp cũng bầu ra 14 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng được các đại biểu HĐND bầu tại kỳ họp này.