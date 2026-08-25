Ô tô tông 2 xe máy rồi lao vào nhà dân ở TPHCM, cô giáo mầm non tử vong

Tối 25/8, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ ô tô tông 2 xe máy rồi lao vào nhà dân khiến một người tử vong, nạn nhân còn lại bị thương.

Ô tô tông sập mái hiên nhà dân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, nam tài xế lái chiếc ô tô biển số 61A-495.90 chạy trên đường Nguyễn Văn Thành, theo hướng Phú Giáo đi Thủ Dầu Một.

Khi đến nút giao với đường Hòa Lợi (phường Hòa Lợi), chiếc ô tô bất ngờ tông vào 2 xe máy của một người đàn ông và một phụ nữ chạy cùng chiều.

Phương tiện này tiếp tục lao lên vỉa hè, tông ngã cột điện. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi lao vào hiên nhà dân, tông trúng bức tường.

Cột điện bị ô tô tông gãy (Ảnh: Người dân cung cấp).

Vụ tai nạn làm hai người lái xe máy bị thương nặng. Trong đó, chị N.T.L. (31 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy biến dạng; ô tô hư hỏng, mái hiên nhà dân đổ sập. Nhận tin báo, Công an phường Hòa Lợi và lực lượng CSGT đến hiện trường đưa tài xế về trụ sở làm việc.

Chị L. là giáo viên mầm non. Thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân đang trên đường về nhà.