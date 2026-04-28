Ô tô tải tông 2 xe máy ở TPHCM, một người tử vong

Ngày 28/4, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại giao lộ Lê Lợi - Dương Công Khi.

Khoảng 13h30 cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô tải lưu thông trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ ngã tư Hóc Môn đi cầu An Hạ. Khi đến giao lộ Lê Lợi - Dương Công Khi (xã Xuân Thới Sơn), phương tiện này bất ngờ va chạm với 2 xe máy. Sau cú va chạm, ô tô tải kéo lê một xe máy rồi lao vào nhà dân ven đường.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: Văn Thượng).

Vụ tai nạn khiến anh N.V.T. (SN 1988) tử vong; anh N.T.T. (SN 1986) bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, một số người đi xe máy đang dừng đèn đỏ may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, xe tải bị vỡ kính chắn gió, phần đầu biến dạng; mái hiên nhà dân bị hư hỏng. Vụ việc cũng khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu tài xế xe tải cho biết, phương tiện gặp sự cố mất phanh dẫn đến tai nạn.