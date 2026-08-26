Ô tô tải lật, đè xe con trên đèo ở Lâm Đồng

Ngày 26/8, lãnh đạo UBND xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe con làm 2 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển ô tô con lưu thông trên quốc lộ 27 theo hướng Đắk Lắk - Lâm Đồng. Trên xe con có tổng cộng 7 người.

Người dân phá cửa, cứu các nạn nhân bị kẹt trong ô tô con (Ảnh: Nhật Na).

Khi đến đoạn đường đèo Phú Sơn thuộc xã Phú Sơn Lâm Hà, xe con bất ngờ bị ô tô tải chạy cùng chiều lật nghiêng, đè trúng. Tai nạn làm ô tô con biến dạng, 7 người trên xe bị mắc kẹt.

Thời điểm này, những người có mặt tại hiện trường phá kính chắn gió ô tô con, đưa 7 người ra ngoài. Hai trong số 7 người trên ô tô con bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nhật Na).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Phú Sơn Lâm Hà có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả vụ tai nạn, điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ô tô tải bị nổ lốp, lật đè xe con.