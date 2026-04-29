Ô tô tải làm rơi tấm gỗ, suýt trúng xe con trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 29/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 2 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với tài xế Đ.V.H. (SN 1978, quê Hưng Yên) do có hành vi điều khiển ô tô để hàng hóa rơi vãi khi lưu thông trên đường cao tốc.

Với vi phạm trên tài xế H. sẽ bị xử phạt 3 triệu đồng.

Tấm gỗ rơi từ thùng ô tô tải xuống đường cao tốc, suýt lao trúng ô tô đi tốc độ cao phía sau (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 11h58 ngày 27/4, tại km18 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tài xế H. điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 89A-615.xx, có hành vi để hàng hóa rơi vãi xuống mặt đường.

Đáng chú ý, theo camera hành trình của xe con (đi tại làn tốc độ cao sát dải phân cách giữa với tốc độ 111km/h) phía sau ghi lại, một tấm gỗ từ thùng ô tô tải do tài xế H. đang điều khiển, rơi xuống mặt đường, suýt gây ra va chạm với xe đi phía sau.

Cục CSGT cho biết, hành vi trên của tài xế H. tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây mất an toàn giao thông, đặc biệt trên tuyến cao tốc nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Hàng hóa rơi vãi có thể khiến phương tiện phía sau phải đánh lái đột ngột hoặc xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

CSGT khuyến cáo, các lái xe vận tải cần kiểm tra kỹ việc chằng buộc, che chắn hàng hóa trước khi tham gia giao thông; không chủ quan dù phương tiện đã có mui bạt che phủ, nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và các phương tiện lưu thông trên đường.