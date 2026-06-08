Ô tô tải chở 10 tấn mận bốc cháy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Chiều 8/6, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vào khoảng 9h cùng ngày, trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, ô tô tải mang biển kiểm soát 50H-264-xx do tài xế N.H.M. (SN 1994, trú tại Vĩnh Long) điều khiển khi đến đoạn qua xã Đức Quang bất ngờ bốc cháy ở phần thùng.

Lúc này, ô tô đang chở khoảng 10 tấn mận. Phát hiện sự việc, tài xế cho phương tiện dừng lại, rời khỏi cabin và thông báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Văn Nguyễn).

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử 14 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng tới hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến số lượng lớn hàng hóa trên xe hư hỏng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Lượng lớn hàng hóa hoa quả hư hỏng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng và là dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Công trình có tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng, đi qua địa phận tỉnh Nghệ An với chiều dài 44,4km và phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh dài 4,9km; hoàn thành toàn tuyến và chính thức đưa vào vận hành, thông xe từ ngày 30/6/2024.