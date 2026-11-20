Sáng 20/11, lãnh đạo UBND xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin vụ việc ô tô tải rơi xuống sông xảy ra tại khu vực cầu Tùng Lý, thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch vào lúc 6h30 cùng ngày.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Huy Hoàng).

Thời điểm trên, ô tô tải chở vật liệu xây dựng (chưa rõ biển số) do tài xế P.V.T. (45 tuổi, trú xã Hòa Trạch) điều khiển khi di chuyển qua cầu Tùng Lý đã gặp sự cố, tông gãy lan can cầu rồi rơi xuống sông.

Tài xế dù bị thương nhưng đã cố gắng thoát khỏi xe và bơi vào bờ trước khi phương tiện chìm hẳn.

Tài xế thoát ra khỏi xe và bơi lên bờ, được người dân hỗ trợ để đi cấp cứu (Ảnh: Huy Hoàng).

Phát hiện vụ việc, nhiều người đi đường đã đến hỗ trợ, đưa tài xế đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô tải chìm dưới sông, mặt nước còn loang vệt dầu. Trên cầu, gần 5m lan can bị gãy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hoà Trạch đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.