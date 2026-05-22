Ô tô nối đuôi né trạm thu phí, dân góp tiền làm gờ giảm tốc ở TPHCM

Theo phản ánh của các tài xế, thời gian qua, tuyến đường ven sông Sài Gòn đoạn gần cầu Phú Long (phường Lái Thiêu) xuất hiện nhiều gờ giảm tốc không đúng quy chuẩn, không có biển báo cảnh báo, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Các phương tiện ì ạch băng qua gờ giảm tốc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ghi nhận của Dân trí, đoạn từ gần cầu Phú Long đến đình Phú Long dài 700m có 9 gờ giảm tốc; trong đó, 3 gờ làm bằng nhựa và 6 gờ còn lại làm bằng bê tông.

Theo tìm hiểu, 3 gờ giảm tốc bằng nhựa do một doanh nghiệp lắp đặt trước cổng công ty để hạn chế tốc độ của các phương tiện khi đi qua khu vực này. 6 gờ giảm tốc bằng bê tông do người dân địa phương tự làm.

Ông Lê Đình Dũng (ngụ phường Lái Thiêu) cho biết, các gờ giảm tốc này được người dân làm vào cuối năm 2025.

“Thời điểm đó, đoạn đường này vừa được người dân bỏ tiền sửa chữa. Tuy nhiên, nhiều ô tô nối đuôi nhau chạy vào đây để né trạm thu phí nên người dân phải làm gờ giảm tốc nhằm đảm bảo an toàn”, ông Dũng nói.

Tuy nhiên, 6 gờ giảm tốc này được làm theo nhiều kiểu khác nhau. Có gờ rộng tới 1m, cao 15cm, nhưng cũng có gờ chỉ rộng khoảng nửa gang tay. Đáng chú ý, chỉ duy nhất một gờ được sơn phản quang.

Ngoài ra, một số gờ giảm tốc đã xuống cấp, hư hỏng, gây va đập mạnh khi phương tiện đi qua. Thậm chí, một số ô tô còn bị cạ gầm, người không quen đường phải thắng gấp do bất ngờ khi chạy qua khu vực này.

Một số gờ giảm tốc đã hư hỏng, gây nguy hiểm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Anh Phùng Hữu Hiệp (ngụ phường Lái Thiêu) cho rằng, địa phương cần lắp đặt biển cảnh báo và sơn phản quang lên các gờ giảm tốc để người đi đường dễ quan sát hơn.

“Những gờ giảm tốc như thế này mà không có phản quang thì người đi xe máy chạy qua rất dễ bị hất văng”, anh Hiệp lo ngại.

Ông Huỳnh Cẩm Phong, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lái Thiêu, cho biết, đây là công trình do các hộ dân trong khu vực cùng đóng góp kinh phí thực hiện.

Theo ông Phong, thời gian qua, nhiều xe tải lưu thông qua tuyến đường này để né trạm thu phí trên quốc lộ 13, khiến hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, người dân đã thống nhất góp tiền để gia cố mặt đường và xây dựng thêm các gờ giảm tốc nhằm hạn chế tốc độ phương tiện.

Đường ven sông Sài Gòn đoạn từ cầu Phú Long đến đình Phú Long (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đại diện phường Lái Thiêu cũng thừa nhận các gờ giảm tốc hiện có độ cao vượt quy chuẩn. Vì vậy, trong tuần tới, địa phương sẽ tiến hành hạ thấp các gờ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, ông Huỳnh Cẩm Phong cho biết trong thời gian tới, tuyến đường ven sông Sài Gòn sẽ được đầu tư mở rộng lên 32m với 6 làn xe