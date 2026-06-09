Ô tô mắc kẹt trong bùn đất sạt lở ở Lai Châu, 3 người trên xe an toàn

Sáng 9/6, trên tuyến đường từ xã Nậm Tăm đi trung tâm tỉnh Lai Châu xảy ra sạt lở do mưa lớn, một chiếc ô tô con bị mắc kẹt trong bùn đất. Rất may cả 3 người trên ô tô đã thoát ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Nặm Tâm đã cử cán bộ tới hiện trường để nắm tình hình, phối hợp cùng các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả sạt lở.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: Cắt từ clip Công an tỉnh Lai Châu).

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu, tại Km10+200 trên đường tỉnh 135 đã xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, các vị trí Km9+40 và Km22+200 trên tuyến đường này cũng đang có nguy cơ sạt lở.

Trên các tuyến quốc lộ 32 và 4D, tình trạng ngập úng cục bộ cũng được ghi nhận. Đáng chú ý, trên quốc lộ 12 có nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đá, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp của thiên tai, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng khi không thực sự cần thiết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 9/6, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ giảm khoảng 7-10 độ C.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đặc biệt là khu vực tỉnh Lai Châu, Lào Cai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều qua đến sáng nay, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Hoàng Khai 106,4mm (Tuyên Quang); thủy điện Nậm Đông 3 mưa to 144mm (Lào Cai); Kỳ Phú 80,6mm (Thái Nguyên); Khe Mai 93,6mm (Quảng Ninh).

Từ chiều 8/6 đến sáng nay, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to từ 90-117mm.

Cơ quan khí tượng cho biết mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại gần 250 xã, phường thuộc nhiều tỉnh miền Bắc.