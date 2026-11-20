Ngày 20/11, đại diện Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, gói thầu số 2 thi công cao tốc TPHCM - Long Thành đoạn qua TP Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành mở rộng lên 10 làn xe.

Theo đó, từ 0h ngày 22/11, ô tô lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành sẽ được chuyển làn mở rộng mới hoàn thành đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai từ cầu Long Thành (xã An Phước, TP Đồng Nai) đến nút giao quốc lộ 51 (phường Long Thành, TP Đồng Nai).

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành đoạn qua Đồng Nai đã hoàn thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Hiện, hạng mục thi công phần đường, cầu mở rộng thuộc phạm vi gói thầu số 2 từ sau cầu dẫn Long Thành (Km14+000) đến nút giao quốc lộ 51 (Km23+900) đã hoàn thành. Các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, đánh giá và cho phép đưa vào khai thác để chuyển làn xe chạy và tổ chức thông phần đường hiện hữu. Đối với đoạn từ nút giao quốc lộ 51 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, VEC và liên danh nhà thầu đang tổ chức thi công và sẽ hoàn thành trong tháng 12.

Theo VEC, việc chuyển làn xe chạy phần đường mở rộng để nhà thầu tiếp tục thi công cải tạo, nâng cấp mặt đường hiện hữu, bảo đảm hoàn thành toàn bộ gói thầu số 2 trước ngày 24/12. Các tài xế lưu thông qua đoạn Km14+000÷Km23+900 cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, vạch sơn tạm, tuân thủ tốc độ quy định và hướng dẫn của lực lượng điều tiết trên tuyến.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành gồm 2 gói thầu xây lắp, đến nay tổng sản lượng đến nay đạt 81,5%. Trong đó, gói thầu số 1 đạt 81,23% giá hợp đồng, mục tiêu cơ bản hoàn thành các hạng mục cầu cạn tháng 12 để đưa vào khai thác tháng 1/2027, hoàn thành toàn bộ gói thầu quý I/2027. Gói thầu số 2 sản lượng đạt 81,83% giá hợp đồng. Mục tiêu cơ bản hoàn thành các hạng mục trong tháng 12 để đưa vào khai thác toàn bộ tháng 1/2027.

Cao tốc TPHCM - Long Thành tại nút giao Nhơn Trạch (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án Mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành dài gần 22km, trong đó gói thầu số 2 đi qua địa bàn TP Đồng Nai dài gần 12km. Dự án thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng đoạn cao tốc từ quy mô 4 làn xe lên 8-10 làn xe.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại ngày 24/12. Cao tốc TPHCM - Long Thành được xem là tuyến đường huyết mạch, quan trọng nhất kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành và ngược lại.