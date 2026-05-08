Ô tô khách lật trên đèo Tô Na, 3 người thương vong

Ngày 8/5, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn xe khách trên quốc lộ 25, đoạn qua xã Uar (Gia Lai) khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 5h40 cùng ngày, ô tô khách biển kiểm soát 77F-000.xx, do tài xế T.V.H. (SN 1972, trú tại xã Phú Túc, Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Phú Túc đi phường Pleiku (Gia Lai).

Khi đang di chuyển trên đèo Tô Na, thuộc quốc lộ 25 (đoạn qua xã Uar, Gia Lai) ô tô khách do anh T.V.H. điều khiển bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường bên trái rồi lật nghiêng.

Hậu quả khiến bà V.T.H. (SN 1951, trú tại xã Phú Túc) tử vong tại chỗ; anh L.K.H. (SN 1989) và N.V.H. (SN 1980), cùng trú tại xã Phú Túc, bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có 7 người, trong đó có 5 hành khách. Những người gặp nạn đều là hành khách.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, nguyên nhân ban đầu do tài xế điều khiển ô tô qua đoạn cua, nhưng không làm chủ tốc độ nên mất lái, lao xuống lề đường bên trái. Qua kiểm tra nhanh, tài xế T.V.H. không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.