Ngày 24/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có thông tin về vụ tài xế ô tô có hành vi đâm trúng xe máy tại đường liên thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội, rồi bỏ chạy.

Theo đó, khoảng 13h56 ngày 21/11, tại đường liên thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội, anh P.T.T. (SN 1994, ở xã Chuyên Mỹ) điều khiển xe máy biển số 98K1-084.xx, có thùng chở hàng phía sau, đang dừng bên phải đường theo chiều hướng thôn Vân Từ đi chợ Vực, dường như để chờ giao hàng.

Hình ảnh chiếc ô tô tông bay xe máy rồi bỏ chạy (Ảnh: Cắt từ clip).

Lúc này, anh V.Đ.T. (SN 1982, ở xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển số 30L-265.xx bất ngờ lao tới, đâm trúng, hất văng xe máy của anh P.T.T.. Anh T. phản ứng nhanh, kịp thời nhảy vào vỉa hè và tránh được cú va chạm cực mạnh.

Vụ việc khiến 2 phương tiện hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 5 triệu đồng, không có ai bị thương.

"Nguyên nhân sơ bộ do anh V.Đ.T. không chú ý quan sát, không giảm tốc độ và gây ra vụ va chạm giao thông. Điều đáng nói là sau va chạm giao thông, tài xế ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã tiến hành truy xuất các camera của nhà dân ven đường và căn cứ vào hệ thống dữ liệu về phương tiện để nhanh chóng tìm được lái xe gây tai nạn.

Theo Cục CSGT, tài xế ô tô trong vụ việc sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe do có hành vi điều khiển ô tô không quan sát, không giảm tốc độ và gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, tài xế ô tô cũng sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng do có hành vi gây tai nạn giao thông nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không ở lại hiện trường.

Tổng mức tiền phạt dự kiến là 38 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ số 8 tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định.