Ô tô đụng xe máy rồi lật xuống ven đường ở TPHCM

Đến 17h ngày 26/5, Đội CSGT Nam Sài Gòn (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Bà Rịa đang xử lý hiện trường vụ ô tô va chạm xe máy rồi lật nhào.

Theo thông tin ban đầu, hơn 14h cùng ngày, bà H.L.P. (40 tuổi, quê Hải Phòng) lái ô tô biển số 60A-248.xx trên quốc lộ 51, theo hướng Vũng Tàu đi Đồng Nai.

Khi qua khỏi cầu Cỏ May (phường Bà Rịa), phương tiện xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều.

Sau va chạm, chiếc ô tô loạng choạng, tiếp tục tông vào cột đèn chiếu sáng bên phải rồi lật nhào xuống khu đất trống ven đường

Vụ tai nạn làm người đàn ông đi xe máy bị thương, được người dân đưa vào bệnh viện. Nữ tài xế mắc kẹt trong ô tô, được người dân giải cứu ra ngoài. Người này chỉ trầy xước nhẹ, tinh thần hoảng loạn.

Ghi nhận tại hiện trường, cột đèn chiếu sáng bị tông bật móng, ngã vướng vào dây điện. Chiếc ô tô hư hỏng nặng, bung túi khí.

Nhận tin báo, công an đến điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.