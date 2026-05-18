Ô tô đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Khoảng 18h ngày 18/5, tại km145 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ cháy ô tô đầu kéo.

Chiếc xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi xảy ra sự việc, Đội 1 Cục CSGT (Bộ Công an) cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, phối hợp với các đơn vị chức năng dập tắt đám cháy, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo cảnh sát, vụ cháy xuất phát từ lốp ô tô đầu kéo sau đó bùng phát lên phần thùng xe. Rất may sau đó đám cháy đã được khống chế, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, tài xế ô tô đầu kéo đã kịp thời đưa xe vào sát lề đường bên phải.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.