Ô tô con va chạm với xe tải trên cầu Thăng Long

Khoảng 3h ngày 24/8, tại cầu Thăng Long (hướng từ sân bay Nội Bài vào trung tâm, xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giữa một chiếc ô tô con (chưa rõ BKS) và một xe tải mang BKS 36K-580.xx.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng trên cầu Thăng Long (Ảnh: Lê Hiệp).

Tại hiện trường, một chiếc ô tô con bị vỡ nát phần đầu; chiếc xe tải bị móp méo phần đuôi. Nhiều mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng khắp mặt đường. Vụ việc khiến giao thông qua lại cầu Thăng Long bị ùn ứ cả 2 chiều.

Lực lượng chức năng có mặt để phân luồng giao thông, làm rõ sự việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn rất may không làm ai thương vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.