Ô tô con bốc cháy trong khu chung cư ở Hà Nội
(Dân trí) - Chiếc ô tô con nhãn hiệu Hyundai mang BKS 30G-290.xx đang dừng đỗ tại tuyến đường nội khu chung cư The Vesta thì bốc khói đen, sau đó lửa bùng phát dữ dội từ nắp capo.
Khoảng 13h17 ngày 3/6, tại tuyến đường nội khu chung cư The Vesta (phường Phú Lương, Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô.
Vào thời gian trên, ô tô con nhãn hiệu Hyundai mang BKS 30G-290.xx đang dừng đỗ tại tuyến đường nội khu chung cư The Vesta thì bốc khói đen, sau đó lửa bùng phát dữ dội từ nắp capo.
Chứng kiến sự việc, người dân đã nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Sau khoảng 15 phút đám cháy được dập tắt, chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Vụ việc không làm ai bị thương.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 2/6, khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Dự báo ngày 3/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 4/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng dịu hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.