Ô tô con bốc cháy trong khu chung cư ở Hà Nội

Khoảng 13h17 ngày 3/6, tại tuyến đường nội khu chung cư The Vesta (phường Phú Lương, Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô.

Chiếc ô tô con bốc cháy trong đường nội khu thuộc khu chung cư The Vesta (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời gian trên, ô tô con nhãn hiệu Hyundai mang BKS 30G-290.xx đang dừng đỗ tại tuyến đường nội khu chung cư The Vesta thì bốc khói đen, sau đó lửa bùng phát dữ dội từ nắp capo.

Chứng kiến sự việc, người dân đã nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Sau khoảng 15 phút đám cháy được dập tắt, chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Vụ việc không làm ai bị thương.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.