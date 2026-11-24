Ngày 24/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và ô tô con khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Minh Nguyễn).

Vụ tai nạn xảy ra vào 10h cùng ngày tại ngã tư đường Phan Chu Trinh - Võ Đông Giang, thuộc khu phố Phú Đông 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 78H-012.xx do tài xế T.Q.T. (35 tuổi, trú tại xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông đến khu vực ngã tư thì xảy ra va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 78A-119.xx do ông N.H.B. (56 tuổi, trú tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) cầm lái, chở theo vợ và chị vợ.

Vụ va chạm khiến bà N.T.M.H. (61 tuổi, chị vợ của ông B.) tử vong tại chỗ; ông B. và vợ là bà N.T.H.Đ. (56 tuổi) bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô thương vong (Ảnh: Minh Nguyễn).

Tại hiện trường, cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng, ô tô con biến dạng.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được nhận định do cả 2 tài xế không giảm tốc độ theo quy định khi vào nơi đường giao nhau.