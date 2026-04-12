Ô tô chở vật liệu rơi xuống vực sâu 80m, một người mắc kẹt trong cabin

Ngày 12/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào lúc 19h30 ngày 11/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh này nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực thôn Cốc Pú, xã Pà Vầy Sủ.

Theo đó, vào thời gian trên, một chiếc ô tô mang BKS 19C-226.27 chở vật liệu xây dựng đã bị lao xuống vực sâu khoảng 80m, có người mắc kẹt trong cabin.

Chiếc ô tô bị vò nát sau khi rơi xuống vực sâu, một người mắc kẹt trong cabin (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã điều động 1 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, cảnh sát đã tiếp cận được hiện trường dưới vực sâu.

Theo cảnh sát, nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin ô tô được xác định là anh N.M.C. (SN 1980, quê Phú Thọ). Thời điểm đó nạn nhân vẫn còn tỉnh táo.

Cảnh sát giải cứu thành công nạn nhân bị mắc kẹt (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Nhà chức trách cho hay, trong điều kiện đêm tối, địa hình phức tạp, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng thiết bị cắt, tách thủy lực chuyên dụng để giải cứu nạn nhân. Sau nhiều giờ nỗ lực, các cán bộ chiến sĩ đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng chức năng cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.