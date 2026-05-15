Nước giếng ở khu tái định cư đục vàng như mật

Gần 3 năm qua, gia đình anh Trương Quốc Khánh (43 tuổi), trú thôn Nam Hiếu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị phải bỏ ra số tiền không nhỏ để mua nước đóng bình về sinh hoạt.

Gia đình anh Khánh là một trong những hộ dân được di dời tái định cư nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ vào năm 2023. Khu tái định cư nơi anh Khánh sinh sống chưa được cấp nước sạch, trong khi nước giếng khoan gần như không thể sử dụng.

Nước giếng khoan ở khu tái định cư tại thôn Nam Hiếu bị nhiễm phèn nặng (Ảnh: Nhật Anh).

“Ở đây chưa có nước máy nên sau khi xây nhà, tôi đã đầu tư 20 triệu đồng khoan giếng lấy nước sinh hoạt. Tuy nhiên, nguồn nước bơm lên bị nhiễm phèn nặng, có màu vàng đục như mật mía, bốc mùi khó chịu và xuất hiện nhiều cặn bẩn”, anh Khánh chia sẻ.

Theo anh Khánh, mỗi tháng gia đình phải chi 400.000-500.000 đồng mua nước bình để phục vụ ăn uống, sinh hoạt. Điều này tạo thêm gánh nặng kinh tế trong khi cuộc sống sau tái định cư còn nhiều khó khăn.

“Dùng nước giếng tắm giặt một thời gian quần áo ố vàng hết, tôi lọc qua nhiều lượt nhưng vẫn không ăn thua. Nhà có 3 con nhỏ nên tôi rất lo ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Rất mong chính quyền sớm có giải pháp cấp nước sạch cho bà con”, anh Khánh nói thêm.

Người dân khu tái định cư phải mua nước đóng bình về sử dụng (Ảnh: Nhật Anh).

Bà Phạm Thị Thu Linh (53 tuổi, trú tại thôn Nam Hiếu) sau khi nhận đất tái định cư cũng khoan giếng để sử dụng do khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch.

Nguồn nước sau khi bơm lên từ giếng bà Linh luôn trong tình trạng đục ngầu, có nhiều cặn và mùi tanh nồng. Dù gia đình bà Linh bỏ thêm chi phí lắp đặt hệ thống lọc nhưng nguồn nước vẫn không đảm bảo cho sinh hoạt.

“Nước nhiều phèn, có mùi hôi nên không thể sử dụng được. Ăn uống tôi đều phải mua nước đóng bình, mỗi tháng tiêu tốn gần 500.000 đồng”, bà Linh cho hay.

Theo các hộ dân tại khu tái định cư ở thôn Nam Hiếu, hệ thống cấp nước sạch dù đã được kéo về tận chân tường rào nhà dân nhưng đến nay vẫn chưa được đấu nối để bà con sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Phượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển quỹ đất Cam Lộ, cho biết khu tái định cư thôn Nam Hiếu được xây dựng để phục vụ người dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, giai đoạn 2021-2025.

Theo ông Phượng, khu tái định cư đã có hơn 50 hộ dân xây dựng nhà cửa khang trang, ổn định cuộc sống. Hệ thống hạ tầng cơ bản như điện, đường giao thông, thoát nước cơ bản hoàn thiện, tuy nhiên hệ thống nước sạch vẫn chưa thể vận hành.

“Chúng tôi đã có văn bản gửi Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị xin tiếp nhận, quản lý và vận hành để cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng”, ông Phượng thông tin.

Người dân khu tái định cư ở thôn Nam Hiếu, xã Hiếu Giang rất mong sớm được cấp nước sạch để sử dụng (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, nói rằng địa phương đã ghi nhận phản ánh của người dân về tình trạng nước giếng bị nhiễm phèn nặng. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng nguồn nước này cho mục đích ăn uống.

Theo ông Bắc, địa phương đã làm việc với Ban quản lý dự án phát triển quỹ đất Cam Lộ, yêu cầu sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để cấp nước sạch cho bà con sử dụng. Chính quyền xã Hiếu Giang cũng đề nghị đơn vị liên quan hoàn thiện các hạng mục khác trong khu tái định cư trước ngày 30/6.

“Việc sớm hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch là hết sức cần thiết và cấp bách. Vì vậy, chúng tôi đang tích cực đẩy nhanh tiến độ để người dân khu tái định cư thôn Nam Hiếu ổn định và gắn bó lâu dài tại nơi ở mới”, ông Bắc nói.