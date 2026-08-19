Nước cuồn cuộn nhấn chìm cầu tràn, hàng trăm hộ dân bị chia cắt

Ngày 19/8, ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cầu tràn Đăk Ák (xã Đăk Long) đang bị ngập sâu khiến 283 hộ dân bị chia cắt.

Theo ông Diệu, mưa lớn những ngày qua khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cầu tràn Đăk Ák ngập sâu. Nước dâng cao, chảy xiết khiến người dân không thể qua lại. Trên địa bàn tiếp tục có mưa lớn, mực nước tại cầu được dự báo còn dâng cao.

Cầu tràn Đăk Ák bị ngập sâu, chia cắt hàng trăm hộ dân (Ảnh: UBND xã Đăk Long).

Cầu tràn Đăk Ák là tuyến đường độc đạo nối thôn Đăk Ák với 2 thôn Đăk Ôn và Long Yên (xã Đăk Long). Hai thôn này đang có 283 hộ dân sinh sống. Cầu bị ngập khiến việc đi lại, giao thương của người dân gặp nhiều khó khăn.

UBND xã Đăk Long đã bố trí lực lượng túc trực tại khu vực cầu tràn, ngăn người dân qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại thôn Đăk Ák, đe dọa an toàn 2 hộ dân. UBND xã Đăk Long đã khẩn cấp sơ tán 2 hộ dân này đến nơi an toàn. Công an xã Đăk Long cũng phát thông báo đề nghị người dân tuyệt đối không đi bộ, đi xe máy, ô tô hoặc sử dụng các phương tiện khác qua cầu tràn khi nước đang dâng cao, chảy xiết.

Lãnh đạo UBND xã Đăk Long tuyên truyền 2 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở (Ảnh: UBND xã Đăk Long).

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không cố tình vượt qua khu vực ngập nước, kể cả khi thấy phương tiện khác đã đi qua. Người dân cần chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn, hạn chế đi lại qua cầu tràn cho đến khi nước rút và điều kiện giao thông đảm bảo.