Núi Vái Giời trong vùng lõi Di sản Tràng An tiếp tục sạt lở

Sau gần một năm khu vực núi Vái Giời (phố Hải Nham, phường Nam Hoa Lư) bị sạt lở, đến nay chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có phương án xử lý, khắc phục. Chỉ có tấm biển cảnh báo sơ sài đặt tại khu vực nguy hiểm.

Sạt lở núi Vái Giời xảy ra gần một năm nhưng đến nay chưa được khắc phục xử lý (Ảnh: Thái Bá).

Khu vực sạt lở núi Vái Giời nằm phía taluy dương của tuyến đường độc đạo đi vào Khu du lịch Thung Nham (trong vùng lõi Di sản thế giới Tràng An), hàng ngày có nhiều lượt người dân và du khách qua lại. Nhiều người mỗi khi đi qua đây đều trong tình cảnh nơm nớp lo sợ.

Một người dân cho biết, sạt lở núi Vái Giời gần đây nhất xảy ra tháng 7/2025, thời điểm mưa to gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Một tảng đá nặng cả tấn cùng nhiều đất đá đã bị trượt sạt từ taluy dương trên núi xuống sát mép đường đi. Phạm vi sạt lở cao khoảng 10m, rộng khoảng 5m, sâu hơn 1m.

Thời điểm này, chính quyền phường Nam Hoa Lư cũng đã ghi nhận thực tế, báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, yêu cầu đơn vị quản lý Khu du lịch Thung Nham đặt biển cảnh báo nguy hiểm và cắt cử người túc trực để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi đi qua đây.

Khu vực sạt lở là taluy dương, cao dựng đứng sát bên đường độc đạo vào Khu du lịch Thung Nham trong vùng lõi Di sản thế giới Tràng An (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến nay khu vực sạt lở này vẫn chưa được khắc phục, xử lý. Hiện trạng từ khi bị sạt lở đến nay vẫn giữ nguyên khi khối lượng đá, đất bị sạt lở vẫn nằm im tại chỗ, lưới thép cường độ cao nằm chỏng chơ.

Trước đó, năm 2022 báo Dân trí có bài phản ánh, mưa lớn dài ngày đã gây nên tình trạng sạt lở núi Vái Giời trên đường vào khu du lịch vườn chim Thung Nham, nằm trong vùng lõi Di sản thế giới Tràng An (Ninh Bình).

Thời điểm này, lượng đất, đá núi Vái Giời sạt xuống đường vào Khu du lịch Thung Nham khoảng 10m3, phạm vi sạt lở tại điểm cao nhất khoảng 20m, chiều dài khoảng 25m, vách núi dựng đứng.

Sau khi xác định được nguyên nhân, mức độ nguy hiểm của việc sạt trượt mái taluy dương núi Vái Giời, UBND huyện Hoa Lư cũ (tỉnh Ninh Bình) đã quyết định đầu tư 6 tỷ đồng để xử lý, khắc phục.

Tấm biển cảnh báo nhỏ đặt tại khu vực sạt lở nguy hiểm, hệ thống rọ đá, thép lưới cường độ cao đã bị bong ra rất lỏng lẻo (Ảnh: Thái Bá).

Toàn bộ khu vực sạt lở taluy dương núi Vái Giời được xác định có chiều dài khoảng 80m, chiều cao vách núi khoảng 25m. Cơ quan chức năng đã xử lý bằng phương án xếp rọ đá, neo lưới thép cường độ cao vào vách núi, kết hợp trồng cây dây leo tạo cảnh quan.

Dự án xử lý, khắc phục sạt lở núi Vái Giời được hoàn thành tháng 4/2023, sau hơn 2 năm (tháng 7/2025) khu vực này bị sạt lở trở lại khiến người dân lo lắng.