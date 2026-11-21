Chiều 21/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 (Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh, xã Việt Xuyên) đã hoàn tất việc xử lý gần 4.000 tấn rác được phát hiện trong quá trình thi công.

Theo ông Hiếu, chủ đầu tư đã bố trí kinh phí, ký hợp đồng với một đơn vị tại Nghệ An để vận chuyển số rác trên đi xử lý. Đến nay, công việc đã hoàn thành.

Đơn vị tại Nghệ An vận chuyển số rác đi xử lý (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tiếp nhận, vận chuyển số rác tồn đọng tại dự án đi xử lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp này trong quá trình triển khai phát sinh khó khăn. Hai bên sau đó thanh lý hợp đồng để chủ đầu tư tìm kiếm, ký kết với một đơn vị khác tại Nghệ An.

Hồi tháng 8, tại khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1, nhiều tấn rác thải sinh hoạt tồn đọng tại mặt bằng do được phát hiện dưới lòng đất.

Rác chủ yếu là túi nilon, bao bì nhựa và chất thải sinh hoạt chất thành từng đống. Một số khu vực được phủ bạt nhưng lớp che chắn này đã hư hỏng, để lộ rác bên dưới.

Hàng nghìn tấn rác trước đó được phát hiện trong quá trình thi công khu công nghiệp (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo tìm hiểu, khu vực này trước đây thuộc Khu xử lý rác Con Dài, nằm trong phạm vi khoảng 1,51ha đất bãi thải của dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh. Khu xử lý rác đã dừng hoạt động trước khi dự án được triển khai.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư phối hợp địa phương thu gom, vận chuyển khoảng 150 tấn rác tồn đọng trên bề mặt về Khu xử lý rác Hồng Lộc (xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh) để xử lý.

Tháng 6/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định cho chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh thuê đất, trong đó có khu vực Khu xử lý rác Con Dài.

Tuy nhiên, khi thi công, doanh nghiệp phát hiện lượng rác lớn chôn lấp dưới lòng đất và báo cáo UBND tỉnh để tìm phương án xử lý.

Rác chủ yếu là túi nilon, bao bì nhựa và chất thải sinh hoạt (Ảnh: Dương Nguyên).

Qua khai thác hồ sơ hoạt động của lò đốt rác thải sinh hoạt Phù Việt cũ, UBND xã Việt Xuyên chưa có đủ cơ sở xác định chính xác trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, khu đất đã được bàn giao mặt bằng sạch. Việc không phát hiện lượng rác chôn lấp trước đó được cho liên quan trách nhiệm của các bên trong quá trình bàn giao, khảo sát, trong đó có chủ đầu tư.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã thực hiện khảo sát địa chất theo phương pháp khoan thăm dò tại các vị trí đại diện theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Với phương pháp khảo sát điểm như vậy, việc tồn tại các khu vực có rác thải bị chôn lấp nằm ngoài phạm vi các điểm khoan là yếu tố khách quan và khó có thể phát hiện đầy đủ.

Nguyên nhân rác tồn đọng được xác định một phần do lò đốt từng quá tải, công suất không đáp ứng lượng rác đưa về; rác chứa nhiều chất hữu cơ, độ ẩm cao nên không được đốt hoàn toàn. Lò cũng nhiều lần gặp sự cố do mưa bão, chập điện, khiến rác tồn đọng không thể tiếp tục xử lý.

Trong các đợt mưa lũ, đặc biệt trận lũ năm 2020, một lượng rác tại khu vực sân phơi bị cuốn xuống hồ điều hòa. Do thiếu nhân lực và máy móc, số rác này không được trục vớt, xử lý kịp thời và tiếp tục tồn dưới đáy hồ.