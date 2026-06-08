Nữ thuyền viên nguy kịch trên sông được CSGT đường thủy ứng cứu kịp thời

Khoảng 10h ngày 8/6, trong quá trình phối hợp làm nhiệm vụ trên tuyến sông Văn Úc, đoạn qua xã An Quang (Hải Phòng), tổ công tác gồm Đội Trinh sát và Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hải Phòng nhận tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tàu BN 3393.

Tổ công tác cứu hộ một thuyền viên nữ nghi bị tai biến trên tàu thủy (Ảnh: Đ.X.).

Ngay sau đó, tổ công tác tiếp cận phương tiện và phát hiện một phụ nữ nằm trên boong tàu, có biểu hiện bị tai biến. Nạn nhân trong tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Sau khi tiến hành sơ cứu ban đầu, lực lượng chức năng sử dụng xuồng cao tốc đưa nạn nhân đến Bệnh viện Kiến An để cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H. (SN 1996, quê Bắc Ninh) là thuyền viên trên tàu BN 3393.

Theo thông tin ban đầu, do làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng và có tiền sử bệnh nền, chị H. xuất hiện dấu hiệu tai biến, ngã đập đầu và mặt xuống sàn tàu, sau đó co giật và sùi bọt mép.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, chị H. đã qua cơn nguy kịch. Sau đó, tổ công tác bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Gia đình chị H. đã gửi thư cảm ơn tổ công tác vì tinh thần trách nhiệm và hành động kịp thời trong quá trình cứu giúp nạn nhân.