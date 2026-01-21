Nữ tài xế lái Tucson đâm 2 xe khác rồi lật nghiêng giữa đường Hà Nội

Khoảng 14h ngày 21/1, tại tuyến đường mới ở phía sau Trường THCS Hạ Yên Quyết (phường Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra va chạm giữa 3 ô tô.

Vụ va chạm khiến chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson bị lật nghiêng trên đường (Ảnh: Tuấn Giang).

Vào thời gian trên, một nữ tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson biển số Hà Nội, di chuyển tại tuyến đường mới ở phía sau Trường THCS Hạ Yên Quyết thì bất ngờ đâm, va vào 2 chiếc xe đang dừng, đỗ ven đường.

Sau cú va chạm, chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson bị lật nghiêng, nằm giữa đường. Cả 3 phương tiện hư hỏng.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường làm rõ vụ tai nạn, phân luồng giao thông.

Nhà chức trách cho biết vụ việc không làm ai bị thương, các bên tự hòa giải. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.