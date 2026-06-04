Nữ sinh tử nạn ở hồ Kẻ Gỗ khi vừa kết thúc kỳ thi vào lớp 10

Sáng 4/6, đại diện UBND xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 3/6, nữ sinh N.T.D.L. (15 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) cùng người thân về thăm quê ngoại ở xã Cẩm Duệ sau khi vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Khu vực hồ Kẻ Gỗ (Ảnh: Dương Nguyên).

Chiều cùng ngày, nữ sinh cùng người thân tới khu vực hồ Kẻ Gỗ, đoạn thuộc thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Duệ vui chơi.

Lúc đầu nữ sinh có mặc áo phao khi tắm, sau đó cởi áo phao lên bờ chụp hình. Lúc này em không may bị trượt chân rơi xuống hố sâu và bị đuối nước. Người thân đi cùng lập tức hô hoán cứu nạn nhưng không cứu kịp. Sau khoảng 40 phút, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Cũng tại Hà Tĩnh, vào chiều 2/6, tại khu vực sông Ngàn Phố, thuộc thôn Vùng Tròn, xã Sơn Kim 1 xảy ra vụ đuối nước khiến 4 người có quan hệ họ hàng tử vong.