Nữ sinh lớp 10 mất liên lạc, gia đình nhờ hỗ trợ tìm kiếm

Ngày 30/4, gia đình cháu Phạm Thị Khánh Linh (SN 2010, trú tại xóm Mó, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết vẫn chưa có thông tin về cháu sau nhiều ngày mất liên lạc.

Theo người thân, khoảng 4h ngày 28/4, Linh rời khỏi nhà. Đến tối cùng ngày, em nhắn tin cho mẹ với nội dung đi làm, sau đó không thể liên lạc lại. Điện thoại và các kênh thông tin của Linh đều không kết nối được.

Phạm Thị Khánh Linh, học sinh lớp 10 Trường THPT Quỳ Hợp 2 (Ảnh gia đình cung cấp).

Chị Phan Thị Thuyết (mẹ Linh) cho biết gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả. “Chúng tôi rất lo lắng vì không biết cháu đang ở đâu, tình trạng ra sao. Gia đình đã trình báo sự việc tới công an viên xóm và nhờ hỗ trợ tìm kiếm”, chị Thuyết chia sẻ.

Cũng theo lời người mẹ, Linh hiện là học sinh lớp 10 Trường THPT Quỳ Hợp 2. Gia đình mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng trong việc tìm kiếm nữ sinh mất tích.

Người phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Phạm Thị Khánh Linh có thể liên hệ qua số điện thoại 0343.944.926 (chị Thuyết).

Cùng thời điểm, Công an xã Quỳnh Tam cũng phát đi thông báo tìm người liên quan đến chị Nguyễn Thị Duyến (SN 2004, trú thôn 1 Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam).

Theo trình báo của anh Nguyễn Văn Công (SN 1996, chồng chị Duyến), khoảng 6h30 ngày 26/4, chị Duyến rời khỏi nhà và đến nay chưa trở về.

Chị Duyến cao khoảng 1,52m, da trắng; khi đi điều khiển xe máy Wave Alpha màu xanh, biển kiểm soát 37AC-072.83; mặc quần sọc caro màu nâu, áo khoác chống nắng màu đen có hoa văn màu nâu.

Đại diện gia đình chị Duyến cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về chị dù đã liên hệ, tìm kiếm nhiều nơi. Gia đình mong nhận được thông tin qua anh Nguyễn Văn Công, số điện thoại 0985.961.086.