Nữ hành khách rời tàu, bị lạc ở khu vực Bắc đèo Hải Vân

Ngày 8/5, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế đã bàn giao chị B.T.T. (25 tuổi, quê Phú Thọ) cho người thân. Người phụ nữ này được tìm thấy sau hơn một ngày mất tích ở vùng núi phía Bắc đèo Hải Vân khi xuống khỏi đoàn tàu hỏa Nam - Bắc.

Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trưa 6/5, chị T. cùng người thân đi trên đoàn tàu SE10 theo hành trình TPHCM - Hà Nội. Khi đoàn tàu đang dừng tránh tại ga Hải Vân Bắc thuộc địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, chị T. bất ngờ xuống tàu và mất tích giữa khu vực rừng núi.

Nữ hành khách được đoàn tụ gia đình sau thời gian đi lạc tại khu vực đèo Hải Vân (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Khi tàu đến gần ga Lăng Cô, gia đình chị T. mới phát hiện sự việc và báo cho tổ tàu. Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến cơ quan chức năng địa phương và lực lượng đường sắt để tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng công an xã Chân Mây - Lăng Cô, Đồn Biên phòng Lăng Cô và nhân viên đường sắt khu vực Hải Vân đã chia ra nhiều hướng, xuyên đêm tìm kiếm dọc các bụi rậm, khe đá, sử dụng cả flycam (thiết bị bay không người lái) để hỗ trợ tìm nạn nhân.

Đến chiều 7/5, lực lượng chức năng phát hiện chị T. đang ở khu vực rừng núi thuộc đèo Hải Vân trong tình trạng đói, khát nước. Lực lượng tìm kiếm đã cung cấp thức ăn, nước uống để người này hồi phục sức khỏe.

Sau đó, người phụ nữ trẻ được đưa về trụ sở Công an xã Chân Mây - Lăng Cô nghỉ ngơi, tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe. Công an xã cũng nhanh chóng liên hệ với người thân của chị T. từ Phú Thọ vào Huế đón người.

Theo thông tin từ người nhà, chị B.T.T. có dấu hiệu trầm cảm sau sinh và đã từng đi lạc nhiều lần, sau đó được lực lượng chức năng giúp đỡ tìm thấy.