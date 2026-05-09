Nữ du khách nước ngoài uống rượu bia, đi xe máy không bằng lái

Nhiều người nước ngoài điều khiển phương tiện khi không có bằng lái

Tối 8/5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn các phường ở Nha Trang.

Vào 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện bà M.E. (40 tuổi, quốc tịch Nga) điều khiển xe máy biển số 79N2-290xx trên đường Mai Xuân Thưởng, phường Bắc Nha Trang, có biểu hiện bất thường nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng Cảnh sát giao thông dừng xe máy do bà M.E. điều khiển để kiểm tra (Ảnh: Trung Thi).

Thời điểm này, bà M.E. không xuất trình được giấy phép lái xe mô tô. Qua đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm ở mức 0,075mg/l khí thở.

Sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính bà M.E. tổng cộng 5,5 triệu đồng đối với 2 hành vi vi phạm nêu trên, gồm 2,5 triệu đồng về lỗi vi phạm nồng độ cồn và 3 triệu đồng do không có giấy phép lái xe (đối với phương tiện có dung tích xi lanh dưới 125cm3).

Ngoài ra, chủ phương tiện mang biển số 79N2-290xx cũng bị xử phạt 9 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Đến gần 21h cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ tiếp tục phát hiện ông H.E.Y. (45 tuổi, quốc tịch Ukraina, trú phường Bắc Nha Trang) điều khiển xe máy khi không có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông H.E.Y. không vi phạm nồng độ cồn nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định (Ảnh: Trung Thi).

Ông H.E.Y. bị xử phạt 6 triệu đồng đối với hành vi không có giấy phép lái xe (phương tiện có dung tích xi lanh trên 125cm3). Chủ phương tiện giao xe cho ông Y. điều khiển cũng bị phạt 9 triệu đồng.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, 2 trường hợp trên chỉ là số ít trong nhiều trường hợp người nước ngoài bị xử phạt hành chính do không chấp hành quy định pháp luật Việt Nam khi tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe máy sau khi sử dụng rượu bia, không có bằng lái, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Siết dịch vụ cho thuê phương tiện đối với người nước ngoài

Trước thực trạng người nước ngoài thường xuyên vi phạm quy định về an toàn giao thông, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Công an tỉnh cùng các cơ quan, địa phương liên quan, yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo văn bản, thời gian qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan đến người nước ngoài có chiều hướng diễn biến phức tạp. Điển hình là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới sau khi sử dụng rượu bia.

Lực lượng của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về an toàn giao thông (Ảnh: Trung Thi).

Để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa các vụ việc tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chất kích thích; chạy quá tốc độ; lạng lách, đánh võng; không có giấy phép lái xe phù hợp hoặc vi phạm các quy định về điều kiện điều khiển phương tiện.

Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện cơ giới không bảo đảm điều kiện, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

UBND các xã, phường, đặc biệt tại khu vực Nha Trang và Phan Rang, được yêu cầu rà soát, lập danh sách quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện cơ giới trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tổ chức làm việc, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 5/5, Công an phường Nha Trang đã tạm giữ hình sự Smoliakov Konstantin (35 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 4/5, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, Smoliakov Konstantin điều khiển mô tô trở về nơi lưu trú. Do không làm chủ tốc độ và tay lái trong tình trạng say xỉn, người này đã tông vào một phụ nữ trú tại phường Nha Trang khiến nạn nhân tử vong.

Kết quả kiểm tra cho thấy Smoliakov Konstantin có nồng độ cồn 268,8mg/100ml máu.