Nữ du khách nước ngoài ngồi trên nắp ca pô ô tô đang chạy

Ngày 25/4, lãnh đạo phường Nha Trang cho biết đã đề nghị các đơn vị liên quan xác minh vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội TikTok lan truyền clip dài hơn 10 giây, ghi lại cảnh ô tô biển số 79A-495.xx di chuyển trên đường Trần Phú, phường Nha Trang. Trong clip, một phụ nữ ngoại quốc ngồi trên nắp ca pô, múa tay khi xe vẫn đang chạy.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người trực tiếp thực hiện cũng như người tham gia giao thông. Vì vậy, người dân đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh.

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, thời gian gần đây, địa phương ghi nhận nhiều trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Do đó, địa phương đã đề nghị Công an phường xây dựng kế hoạch, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn du lịch trên địa bàn.

Liên quan vụ việc, một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và cử lực lượng xác minh, xử lý.