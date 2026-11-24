Sáng 24/11, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại quán bún bò ở địa chỉ số 307, đường Nguyễn Du.

Đám cháy bùng phát vào lúc hơn 4h cùng ngày. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Công an phường Thành Sen và người dân triển khai phương án dập lửa.

Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Dương Nguyên).

Sau gần 30 phút, lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn khiến chủ quán là bà T.T.T.H. (55 tuổi, trú tổ dân phố 29, phường Thành Sen) tử vong, nhiều tài sản trong quán hư hỏng.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.