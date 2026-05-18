Nữ cán bộ cách mạng tại TPHCM nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng
(Dân trí) - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới Đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu, người tham gia cách mạng từ sớm, luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của đảng viên.
Chiều 18/5, Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu (Lê Thị Bình), nguyên Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026). Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.
Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tình hình đời sống đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu. Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã dành thời gian trò chuyện cùng đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu và các thành viên trong gia đình.
Nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đảng viên và gia đình đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh, Đảng bộ TPHCM.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM chúc đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu sống vui, sống khỏe cùng con cháu, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.
Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình - con dâu của đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu, đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đặc biệt là Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã đến dự, trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và ân cần thăm hỏi sức khỏe của bà Lê Thị Vĩnh Cửu cùng gia đình.
Đại diện gia đình đảng viên chia sẻ đây là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với gia đình khi đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý ghi nhận chặng đường cống hiến, sự kiên trung, son sắt với Đảng và cách mạng. Những tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố là nguồn động viên to lớn đối với gia đình.
Đại diện gia đình hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, sống và công tác xứng đáng với truyền thống gia đình cách mạng, xứng đáng là người đảng viên.
Cùng ngày, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Nguyễn Văn Thơ, phường Hiệp Bình (TPHCM).
Đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu sinh năm 1928, vào Đảng tháng 11/1947, chính thức tháng 11/1948. Bà tham gia cách mạng từ rất sớm, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong phong trào phụ nữ, Mặt trận Việt Minh.
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, bà từng là Tổ trưởng, Hội trưởng Phụ nữ Cứu quốc hộ 2; Thư ký Mặt trận Việt Minh; Bí thư chi bộ 2 phụ trách Phụ nữ Cứu Quốc hộ 2 và Mặt trận Việt Minh; giữ nhiều vị trí tại Quận ủy quận 4, Ban Phụ vận Đô thị Sài Gòn - Gia Định, Ban Phụ vận đô thị thuộc Đặc khu ủy Sài Gòn.
Bà nhiều lần bị bắt, giam giữ tại các nhà giam Chí Hòa, Thủ Đức, Tân Hiệp, Đề lao Gia Định và Côn Đảo nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, tiếp tục hoạt động cách mạng sau khi được trả tự do.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục tham gia công tác tại quận 2, quận 1 và sau đó là Trưởng Phòng Thương binh và Xã hội quận 1. Từ năm 1982 đến nay, bà nghỉ hưu, tiếp tục sinh hoạt Đảng tại địa phương, giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên.