Nữ cán bộ cách mạng tại TPHCM nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Chiều 18/5, Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu (Lê Thị Bình), nguyên Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026). Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tình hình đời sống đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu. Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã dành thời gian trò chuyện cùng đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu và các thành viên trong gia đình.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu (Ảnh: Hoàng Quy).

Nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đảng viên và gia đình đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh, Đảng bộ TPHCM.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM chúc đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu sống vui, sống khỏe cùng con cháu, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình - con dâu của đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu, đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đặc biệt là Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã đến dự, trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và ân cần thăm hỏi sức khỏe của bà Lê Thị Vĩnh Cửu cùng gia đình.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM thăm hỏi sức khỏe và tình hình đời sống đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu (Ảnh: Hoàng Quy).

Đại diện gia đình đảng viên chia sẻ đây là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với gia đình khi đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý ghi nhận chặng đường cống hiến, sự kiên trung, son sắt với Đảng và cách mạng. Những tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố là nguồn động viên to lớn đối với gia đình.

Đại diện gia đình hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, sống và công tác xứng đáng với truyền thống gia đình cách mạng, xứng đáng là người đảng viên.

Cùng ngày, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Nguyễn Văn Thơ, phường Hiệp Bình (TPHCM).

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Nguyễn Văn Thơ (Ảnh: Hoàng Quy).