Nơi tưởng niệm vị anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai

Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót được xây dựng trên nền của ngôi nhà cũ nơi ông sinh ra và lớn lên ở thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, nay là xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Công trình được khởi công tháng 2/2024 và hoàn thành sau hơn 1 năm do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, UBND huyện Cẩm Xuyên (cũ) kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa với tổng số tiền khoảng 25 tỷ đồng.

Công trình nằm trong khuôn viên khép kín gồm cổng, sân, nhà tưởng niệm, nhà truyền thống và nhà hóa vàng. Trong đó, nhà tưởng niệm rộng 58m2, kiến trúc 2 tầng, 8 mái, kết cấu gỗ truyền thống, bên trong có 3 gian thờ, gian chính thờ anh hùng Phan Đình Giót, phía trên treo bức hoành phi khắc dòng chữ "Vì nước hi sinh".

Nhà lưu niệm rộng 75m2, lưu giữ tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót.

Nhà lưu niệm giới thiệu, trưng bày trên 100 hình ảnh tư liệu và tài liệu khoa học với 4 chủ đề: Quê hương và gia đình; Phan Đình Giót với Chiến dịch Điện Biên Phủ; Di sản, tri ân và vinh danh; Đổi mới trên quê hương anh hùng (Ảnh chụp tư liệu tại nhà lưu niệm).

Anh hùng Phan Đình Giót (SN 1922) xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo. Ông sớm tham gia cách mạng và gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1950. Trải qua nhiều chiến dịch lớn như Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc, ông luôn thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 13/3/1954, trong trận đánh cứ điểm Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, người lính Phan Đình Giót bị thương nhiều lần nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Khi thấy hỏa lực địch từ lô cốt số 3 gây tổn thất lớn cho quân ta, ông đã dũng cảm lao mình lấp lỗ châu mai, giúp đồng đội xông lên tiêu diệt cứ điểm. Hành động anh hùng đó đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" (Ảnh chụp tư liệu tại nhà lưu niệm).

Năm 1955, liệt sĩ Phan Đình Giót được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tên ông được đặt cho nhiều con đường, trường học trên cả nước như một sự tri ân đối với người chiến sĩ quả cảm đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), dịp đầu tháng 5, nhiều đoàn người trong và ngoài tỉnh đã về Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót tại xã Cẩm Xuyên để dâng những nén hương thơm thể hiện sự thành kính, tri ân đối với vị anh hùng của dân tộc.

Hằng ngày, nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót được ông Phan Đình Vượng (67 tuổi, người địa phương) bảo vệ, chăm sóc và hướng dẫn du khách tham quan, thắp hương. "Chúng tôi cảm thấy xúc động, tự hào vì quê hương có người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", ông Vượng chia sẻ.

Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Xuyên, nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào tháng 3/2025. Thời gian qua, địa phương luôn quan tâm chỉnh trang, tu bổ, từng bước hoàn thiện các hạng mục, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả giá trị di tích.

Vị trí nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (Ảnh: Google Maps).