Ngày 23/11, tại hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri đã bày tỏ bức xúc trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác trên địa bàn xã Quảng Phú.

Rác thải tràn lan ra đường, bị đốt lộ thiên, khói bốc mù mịt (Ảnh: Thúy Diễm).

Phản ánh tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Mẫn (41 tuổi, trú tại xã Ea M'Droh) cho biết trên tuyến đường nối xã Ea M'Droh với xã Quảng Phú, bãi rác thải đã tràn ra sát làn đường, gây ảnh hưởng việc đi lại và đời sống của người dân.

Theo ông Mẫn, bãi rác này đã tồn tại nhiều năm, người dân không ít lần phản ánh, kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông cho rằng khu vực bãi rác trước đây có tường rào cao 2m để ngăn cách với bên ngoài, nhưng hiện nay hàng rào không còn. Rác thải được tập kết với số lượng lớn, chất thành đống và tràn ra sát tuyến đường giao thông.

Cử tri Nguyễn Văn Mẫn kiến nghị về bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Không chỉ gây mất mỹ quan, bãi rác còn được xử lý bằng cách đốt rác; khói bốc lên dày đặc, lan rộng, khiến người tham gia giao thông bị hạn chế tầm nhìn. Theo phản ánh của cử tri, tình trạng khói mù mịt đã từng dẫn đến nhiều vụ va chạm giao thông.

"Chúng tôi kiến nghị các đại biểu Quốc hội có phương án di dời bãi rác, đồng thời có ý kiến với các cấp chính quyền để sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm, tránh tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân", ông Mẫn nói.

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, cho biết trước phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác xã Quảng Phú, Sở sẽ phối hợp với UBND xã kiểm tra, nắm bắt lại thực tế.

Người dân khổ sở khi di chuyển qua bãi rác hôi thối tràn ra sát đường, mịt mù khói (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Đức, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo đúng quy định, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm các yêu cầu về môi trường trong quá trình hoạt động của bãi rác.

Đối với kiến nghị di dời, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ làm việc với UBND xã Quảng Phú để đánh giá mức độ ảnh hưởng, hiện trạng quản lý môi trường và quy hoạch khu vực để có cơ sở xem xét phương án phù hợp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Quảng Phú kiểm tra thực tế, rà soát công tác quản lý và có hướng xử lý.

Theo ông Y Nhuân Byă, cùng với quá trình phát triển, mở rộng khu dân cư, khoảng cách giữa bãi rác với nơi sinh sống của người dân ngày càng thu hẹp. Ông cho rằng, các xã, phường trên địa bàn đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch trong giai đoạn mới, trong đó có quy hoạch các khu xử lý rác thải và những hạng mục liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay.

Bãi rác được đốt để xử lý, gây ô nhiễm (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ghi nhận của phóng viên, bãi rác xã Quảng Phú có lượng rác thải tập kết lớn, nhiều vị trí chất đống tràn sát mép đường. Việc đốt rác trực tiếp khiến khói cuồn cuộn bốc lên, phủ kín một đoạn đường.

Giữa làn khói dày đặc và mùi hôi nồng nặc, người đi đường phải dè chừng, giảm tốc độ để tránh những tình huống nguy hiểm. Trong khi đó, người dân sống quanh khu vực vẫn từng ngày phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm kéo dài.