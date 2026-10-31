Nơi an nghỉ của vị chúa thứ 9 nhà Nguyễn xuống cấp, đợi trùng tu

Di tích lăng Trường Thiệu tại làng La Khê Trẹm (phường Kim Long, thành phố Huế) là nơi yên nghỉ của chúa Nguyễn Phúc Thuần (1754-1777). Ông cai trị xứ Đàng Trong khoảng thời gian 1766-1777, là vị chúa cuối cùng trong 9 chúa nhà Nguyễn.

Năm 1777, chúa Nguyễn Phúc Thuần qua đời khi phong trào Tây Sơn giành thắng lợi. Ban đầu, thi hài của ông được an táng tại Gia Định (nay là TPHCM). Đến năm Gia Long thứ 8 (1809), phần mộ chúa Nguyễn Phúc Thuần được rước về vị trí hiện tại.

Phần mộ của chúa Nguyễn Phúc Thuần gồm 2 tầng. Hương án trước mộ có quy cách giống như các lăng chúa Nguyễn còn lại.

Ông Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam, cho biết lăng Trường Thiệu hiện là di tích còn nguyên bản nhất trong số các lăng chúa Nguyễn tại Huế. Năm 1998, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận lăng Trường Thiệu là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Trải qua quá trình tồn tại, lăng Trường Thiệu đã xuống cấp nặng nề, một số đoạn tường thành bị sập, đổ nghiêng.

Các đoạn tường vòng ngoài bị sập, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang.

Vòng tường thành bên trong, bao quanh phần huyệt mộ cũng bị hư hỏng, sập ở nhiều vị trí.

Phần mũ tường thành hầu như đã không còn. Đường dẫn vào lăng mộ và bên trong công trình mọc đầy cỏ dại.

Bình phong phía trước và sau mộ gần như mất hết hoa văn trang trí, nhiều vị trí bị đục thủng.

Phía trước lăng từng có hai chậu cảnh xây bằng gạch vồ, nay chỉ còn một chậu và đã hư hỏng.

Đại diện Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam kiến nghị đơn vị quản lý di tích, UBND thành phố Huế sớm có phương án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia lăng Trường Thiệu.

Nằm ngay bên cạnh lăng Trường Thiệu là lăng Hải Đông Quận vương Nguyễn Phúc Đồng (anh trai vua Gia Long), người gọi chúa Nguyễn Phúc Thuần là chú ruột. Hai chú cháu mất cùng một ngày khi nhà Nguyễn thất bại trước nhà Tây Sơn. Hiện nay lăng mộ này cũng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Vị trí lăng Trường Thiệu trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).