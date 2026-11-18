Ngày 17/11, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, cho biết các lực lượng chức năng đang phối hợp chủ phương tiện triển khai phương án chống tràn dầu, chờ thời cơ thuận lợi để cứu hộ tàu hàng của một hãng vận tải bị mắc cạn tại khu vực biển Chân Mây, thành phố Huế.

Theo Đại tá Hiệu, đây là tàu hàng dân sự, gặp sự cố từ ngày 9/11 đến nay. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ phương tiện khi khu vực miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa lớn, không khí lạnh và gió mạnh trong các ngày 19-22/11.

Trước đó, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết vào lúc 20h30 ngày 9/11, tàu chở hàng nêu trên bị trôi dạt và mắc cạn tại khu vực bãi biển thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế. Vị trí tàu mắc cạn cách phao báo hiệu hàng hải số 0 luồng hàng hải cảng Chân Mây hơn 2,75 hải lý (hơn 5km) về phía Tây Nam.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đây là loại tàu chở hàng rời, trọng tải toàn phần hơn 23.620DWT. Chiều dài lớn nhất của con tàu là hơn 150m.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến sáng 17/11, con tàu vẫn nằm tại một đoạn cong được bao bọc bởi 2 dãy núi cao, thuộc bãi biển Cảnh Dương, vịnh Chân Mây.

Sóng tại khu vực biển Chân Mây không còn mạnh như những ngày trước.

Khu vực tàu gặp sự cố có nhiều gành đá lớn.

Nhiều dây dù dính đầy dầu mỡ chưa rõ của phương tiện nào nằm dọc các kẽ đá bên bờ biển.

Lực lượng chức năng sẽ nỗ lực xử lý sự cố để bảo đảm không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Một tàu cứu hộ, xử lý sự cố hàng hải đã được điều động đến hiện trường nơi tàu hàng mắc cạn.

Theo người dân địa phương, khu vực bãi biển nơi tàu hàng gặp sự cố thường xuyên bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa.

Trong chuyến kiểm tra hiện trường, nắm bắt tình hình xử lý sự cố mới đây, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, yêu cầu các lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi diễn biến tại hiện trường; chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, phòng ngừa nguy cơ tràn dầu, ô nhiễm môi trường biển, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Vị trí nơi con tàu mắc cạn (Ảnh: Google Maps).