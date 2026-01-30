Ninh Bình xử nghiêm đối tượng xúi giục người yếu thế ăn xin để thu lợi

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, xử lý, thu dung người lang thang, người ăn xin dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện lớn năm 2026.

Đơn vị này cho hay, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc quản lý, chăm sóc người yếu thế.

Ninh Bình quyết liệt dẹp nạn ăn xin dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện lớn năm 2026 (Ảnh minh họa).

Các hoạt động tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh trên phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại cộng đồng, khu công cộng, điểm du lịch, lễ hội.

Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, cơ quan chức năng sẽ ưu tiên vận động những người ăn xin, lang thang tự nguyện trở về gia đình. Đối với các đối tượng lợi dụng người già, trẻ em, người khuyết tật để đi ăn xin thu lợi bất chính sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngành y tế Ninh Bình sẽ thành lập nhiều đoàn kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh.

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đề nghị Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch phối hợp cùng chính quyền cơ sở xác lập hồ sơ, thu dung người ăn xin, lang thang và tổ chức điều tra, xử lý những hành vi xúi giục, lợi dụng người yếu thế để trục lợi.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nếp sống văn minh, hướng dẫn khách du lịch không cho tiền người ăn xin tại điểm du lịch, di tích, lễ hội và phối hợp xử lý tình trạng chèo kéo, bán hàng rong gây mất mỹ quan.

Đối với các xã, phường, Sở Y tế đề nghị trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát địa bàn và vận động cơ sở kinh doanh, điểm du lịch cam kết không để xảy ra tình trạng lang thang, ăn xin.

Dịp đầu năm mới sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra nhiều lễ hội xuân như: Lễ hội chùa Bái Đính (6 tháng Giêng), chợ Viềng (7,8 tháng Giêng), lễ hội Tịch Điền (7 tháng Giêng), lễ hội Khai ấn đền Trần (đêm 14 tháng Giêng)... Các điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình cũng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến du xuân như: Danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính, vườn Chim Thung Nham, Hang Múa, Tam Cốc - Bích Động...

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, từ nhiều năm nay, tình trạng người lang thang, người ăn xin đã được dẹp bỏ triệt để tại các lễ hội, sự kiện quan trọng của tỉnh. Điều này không chỉ đảm bảo tính nhân văn, đảm bảo về an ninh trật tự mà còn lưu lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với Ninh Bình.