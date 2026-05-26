Ninh Bình lập Tổ công tác xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành về hướng dẫn, đôn đốc thực hiện phương án khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được giao nhiệm vụ Tổ trưởng. Hai Tổ phó gồm ông Chu Đức Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và ông Tạ Hồng Điệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trụ sở cũ của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình bị bỏ hoang nhiều năm (Ảnh: Thái Bá).

Tổ công tác có thành viên là lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Tổ công tác làm việc với UBND các xã, phường có cơ sở nhà, đất dôi dư đã được tỉnh giao quản lý, khai thác và xử lý. Kế hoạch, thời gian làm việc cụ thể sẽ được thông báo tới từng địa phương.

Tổ công tác có nhiệm vụ trọng tâm hướng dẫn các xã, phường xây dựng phương án khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư, đồng thời đôn đốc việc quản lý khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất đã giao cho xã, phường quản lý, khai thác, xử lý.

Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ cho ý kiến đối với các đề xuất phương án khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư của địa phương; trên cơ sở đó xác định rõ lộ trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án để thống nhất nội dung triển khai.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao đơn vị tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện quản lý, khai thác, xử lý trụ sở công dôi dư tại các cơ quan, đơn vị và địa phương để kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn thực hiện hoặc chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Ngoài ra, Tổ công tác xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư cũng sẽ hướng dẫn, đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các cơ sở nhà đất chưa thực hiện bàn giao theo quyết định, văn bản của UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh vào thứ Sáu hàng tuần về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị này sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.