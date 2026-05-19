Những yếu tố người tài cân nhắc để gắn bó với TPHCM ngoài bảng lương

Sau khi mở rộng không gian phát triển, TPHCM bước vào giai đoạn mới với những trọng trách lớn. Siêu đô thị đứng trước nhiệm vụ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đưa các chính sách đặc thù vào cuộc sống, phát huy lợi thế vốn có và thu hút nguồn lực đầu tư phát triển.

Những việc trên đòi hỏi địa phương có mô hình quản trị phù hợp, cùng bộ máy đủ năng lực thực thi để chuyển hóa thành kết quả tăng trưởng 2 con số.

Trong cuộc cạnh tranh nhân sự ngày càng gay gắt, TPHCM đứng trước thách thức thu hút nhân tài, nâng cao năng lực bộ máy. Theo các chuyên gia, áp lực chi phí, môi trường sống, làm việc, cơ hội phát triển là những bài toán thành phố cần tìm lời giải.

TPHCM đối diện với bài toán nhân lực chất lượng cao để đạt mức tăng trưởng 2 con số trong dài hạn (Ảnh: Nam Anh).

“Bài toán nhân sự, năng lực bộ máy của TPHCM cần một hệ chính sách, giải pháp tổng thể chứ không phải một vài ưu đãi rời rạc. Nếu không thay đổi, thành phố sẽ tiếp tục mất người giỏi, và mọi cơ chế đặc thù sẽ khó phát huy hiệu quả”, TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM, nhìn nhận.

Trong đó, thể chế mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở năng lực thực thi của bộ máy, khả năng tạo dựng môi trường làm việc cạnh tranh, minh bạch và việc giữ chân nhân tài, những người dám nghĩ, dám làm.

Để người tài thấy được cơ hội phát triển

Trao đổi với phóng viên Dân trí, các chuyên gia cho rằng nếu muốn trở thành trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực, TPHCM cần nhìn nhận lại chiến lược nhân lực theo hướng dài hạn hơn.

Trong nhiều năm, thành phố luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về khả năng thu hút lao động chất lượng cao. Hệ sinh thái đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, tài chính, dịch vụ phát triển mạnh đã giúp thành phố trở thành điểm đến của hàng triệu lao động trẻ.

Tuy nhiên, lợi thế này đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ nhiều đô thị trong khu vực châu Á. Thời gian qua, các đô thị mới nổi liên tục đưa ra gói chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, chuyên gia quốc tế và người trẻ sáng tạo.

Theo TS Trần Quang Thắng, nhiều người trẻ, người có tài năng đặc biệt chọn đến TPHCM vì cơ hội nghề nghiệp, nhưng quyết định ở lại hay không lại phụ thuộc vào chất lượng sống và triển vọng phát triển nghề nghiệp dài hạn.

Bài toán nhân sự, năng lực bộ máy của TPHCM cần một hệ chính sách, giải pháp tổng thể chứ không phải một vài ưu đãi rời rạc. TS Trần Quang Thắng Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM

Chuyên gia cho rằng bài toán này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tàu kinh tế số của cả nước. Những mục tiêu đó đòi hỏi nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, quy hoạch, logistics, năng lượng xanh hay quản trị đô thị.

“Muốn cạnh tranh trong kỷ nguyên mới, TPHCM không thể chỉ dựa vào lợi thế quy mô kinh tế hay tốc độ tăng trưởng. Thành phố phải tạo ra môi trường mà người tài cảm thấy được tôn trọng, có cơ hội phát triển, có điều kiện sống phù hợp và nhìn thấy tương lai của mình ở đây”, TS Trần Quang Thắng nhìn nhận.

Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM phân tích, khi TPHCM đạt quy mô của một siêu đô thị, cách tổ chức bộ máy và sử dụng nhân sự cũng cần thay đổi theo hướng linh hoạt hơn, nhưng không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý.

TPHCM có thể thí điểm cơ chế tuyển chọn, sử dụng nhân sự linh hoạt cho một số vị trí then chốt trong các lĩnh vực tài chính, quy hoạch, công nghệ, năng lượng, logistics - những ngành trực tiếp quyết định năng lực cạnh tranh của đô thị trong tương lai.

Theo vị chuyên gia, TPHCM nên mở rộng cơ chế thu hút chuyên gia giỏi, Việt kiều, người nước ngoài bằng chính sách hợp đồng, đãi ngộ, thuế và cư trú phù hợp; nhưng vẫn bảo đảm nằm trong khuôn khổ quy định pháp luật. Những nội dung này có thể được hiện thực hóa với Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM đang được xây dựng.

TPHCM cần giải quyết những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến sức hút nhân lực như nhà ở, giao thông, chi phí sống và môi trường làm việc (Ảnh: Nam Anh).

Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM nhìn nhận, nếu muốn giữ chân nhân lực chất lượng cao trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đô thị lớn, Luật Đô thị đặc biệt không thể chỉ dừng ở việc trao thêm cơ chế quản lý cho TPHCM. Luật mới phải tạo ra không gian thể chế mới, đủ mạnh để thành phố giải quyết những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến sức hút nhân lực như nhà ở, giao thông, chi phí sống và môi trường làm việc.

Trong đó, TPHCM cần được trao quyền chủ động hơn trong phát triển nhà ở giá hợp lý dành cho chuyên gia và lao động chất lượng cao. Thành phố phải có khả năng điều chỉnh quy hoạch linh hoạt hơn để hình thành cụm nhà ở - làm việc - dịch vụ đồng bộ, đồng thời áp dụng mô hình nhà ở cho thuê dài hạn theo chuẩn quốc tế.

Đối với hạ tầng giao thông, ông cho rằng Luật Đô thị đặc biệt cần trao thêm quyền để TPHCM đẩy nhanh tiến độ các dự án metro, BRT, phát triển không gian ngầm và hệ thống kết nối liên vùng. Đây là những yếu tố bên lề nhưng ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút, giữ chân nhân tài vì tác động trực tiếp đến điều kiện sống và làm việc.

“Môi trường sống là yếu tố quyết định trong việc giữ chân người tài. Một siêu đô thị muốn giữ chân nhân tài thì thời gian di chuyển phải được rút ngắn, và giao thông công cộng phải trở thành lựa chọn chính”, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM phân tích.

Giao thông công cộng phải trở thành lựa chọn chính của siêu đô thị TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Ở góc độ chi phí sống, vị chuyên gia cho rằng luật mới có thể mở đường cho các cơ chế tài chính đô thị hiện đại hơn như trái phiếu đô thị, PPP (đối tác công tư) hay quỹ phát triển hạ tầng. Những công cụ này sẽ giúp thành phố có thêm nguồn lực đầu tư cho dịch vụ công mà không tạo thêm gánh nặng lớn lên người dân.

“Khi chất lượng dịch vụ công được cải thiện, chi phí sống thực tế của người dân và người lao động cũng sẽ giảm xuống. Luật cần cho phép TPHCM áp dụng cơ chế về lao động, thuế, thủ tục hành chính linh hoạt hơn đối với các trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong tương lai”, TS Trần Quang Thắng đề xuất.

Chuyên gia khẳng định, khi Luật Đô thị đặc biệt được thiết kế theo hướng tăng tính tự chủ nhưng vẫn gắn với minh bạch và trách nhiệm giải trình rõ ràng, TPHCM hoàn toàn có thể tạo ra bước nhảy vọt về năng lực cạnh tranh trong thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Vừa xây thể chế, vừa xây con người

Chia sẻ góc nhìn về bài toán phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, cho rằng, hiện tại là thời điểm TPHCM cần đi theo hướng “vừa xây thể chế, vừa xây con người”.

Thành phố phải đầu tư rất mạnh cho đào tạo nhân lực theo chuẩn quốc tế, hợp tác với các định chế tài chính toàn cầu, trường đại học quốc tế và các trung tâm tài chính lớn để đào tạo đội ngũ.

“Nếu không chuẩn bị nhân lực đủ nhanh, chúng ta có thể có khung pháp lý tốt nhưng không có người đủ năng lực để triển khai”, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh.

Khu Đại học Quốc gia, nơi được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đối với câu chuyện của Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nêu rõ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực vận hành không theo kịp nhu cầu phát triển là một trong những rủi ro mà TPHCM cần nhận diện từ sớm.

“Trong cuộc cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính quốc tế hiện nay, vốn có thể dịch chuyển nhanh, công nghệ có thể mua được, nhưng nhân tài chất lượng cao mới là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn. Một trung tâm tài chính muốn phát triển bền vững thì phải trở thành nơi mà các chuyên gia tài chính, công nghệ, pháp lý, quản trị quỹ hay fintech quốc tế muốn đến làm việc và muốn ở lại lâu dài”, vị chuyên gia nêu kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM phân tích, thành phố có lợi thế rất lớn là chi phí vận hành cạnh tranh, nguồn nhân lực trẻ, năng động và khả năng thích nghi công nghệ nhanh. Nếu so với Singapore hay Hong Kong, chi phí sinh hoạt và chi phí lao động tại TPHCM vẫn thấp hơn đáng kể.

Đây là lợi thế rất quan trọng trong bối cảnh nhiều tập đoàn tài chính đang có xu hướng tối ưu hóa chi phí vận hành toàn cầu. Tuy nhiên, lợi thế chi phí chỉ giúp thu hút giai đoạn đầu. Muốn cạnh tranh thực sự, TPHCM phải xây dựng được một hệ sinh thái sống và làm việc đạt chuẩn quốc tế cho nhân sự chất lượng cao.

Vốn có thể dịch chuyển nhanh, công nghệ có thể mua được, nhưng nhân tài chất lượng cao mới là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Theo Nghị quyết 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính và hệ thống 8 nghị định triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, các chính sách mang tính ưu tiên cho chuyên gia, nhà đầu tư, nhân sự chất lượng cao đã dần hình thành. Trong đó có các cơ chế về visa và cư trú dài hạn cho chuyên gia nước ngoài.

Theo chuyên gia, đây là điểm khác biệt rất lớn so với trước đây. Trong lĩnh vực tài chính quốc tế, tính ổn định về cư trú và khả năng di chuyển dài hạn là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chuyên gia toàn cầu. Điều này giúp TPHCM tiến gần hơn đến mô hình của các trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, nơi việc thu hút nhân tài được xem như một phần của chiến lược cạnh tranh quốc gia.

“Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải biến các cơ chế đó thành trải nghiệm thực tế “thuận tiện, nhanh và dễ dự báo” đối với chuyên gia quốc tế, nhân lực chất lượng cao. Trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư không chỉ quan tâm chính sách có trên giấy hay không, mà còn quan tâm việc triển khai thực tế có đủ nhanh và đồng bộ hay không”, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân bày tỏ.

TPHCM phải xây dựng được một hệ sinh thái sống và làm việc đạt chuẩn quốc tế cho nhân sự chất lượng cao (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, chính sách thuế thu nhập cá nhân cũng cần đủ cạnh tranh bởi đây là yếu tố rất nhạy cảm đối với nhân sự tài chính cấp cao vì thu nhập của họ thường mang tính toàn cầu. TPHCM có thể nghiên cứu thêm các cơ chế ưu đãi thuế có thời hạn cho chuyên gia trong các lĩnh vực chiến lược như tài chính xanh, fintech, AI, blockchain, quản lý quỹ, tài chính hàng không hay tài chính hàng hải nhằm tạo động lực thu hút nhân sự quốc tế chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM cũng khẳng định chất lượng môi trường sống đóng vai trò then chốt trong thu hút và giữ chân nhân tài. Một chuyên gia quốc tế khi lựa chọn nơi làm việc thường không chỉ nhìn vào thu nhập, mà nhìn vào tổng thể hệ sinh thái sống gồm trường học quốc tế cho con cái, dịch vụ y tế, môi trường văn hóa, giao thông, an ninh, khả năng kết nối quốc tế và cộng đồng chuyên gia toàn cầu.

“Nếu kết hợp được lợi thế chi phí cạnh tranh, cơ chế ưu tiên theo chuẩn quốc tế, visa dài hạn, môi trường sống hấp dẫn và chiến lược phát triển nhân lực bài bản, TPHCM hoàn toàn có cơ hội trở thành một điểm đến mới của nhân tài lĩnh vực tài chính trong giai đoạn tới”, PGS. TS Nguyễn Hữu Huân khẳng định.