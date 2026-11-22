Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI diễn ra trong 27 ngày đã xem xét, thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác. Quốc hội trong kỳ họp này cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ.

Quốc hội dành 80% thời gian kỳ họp để xây dựng luật

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã dành 80% thời gian kỳ họp cho việc xem xét, thảo luận, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; trong đó, ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật lớn, quan trọng, mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Quốc hội cũng thông qua 16 luật để sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành, thông qua 3/5 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định các nội dung thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” pháp lý, tạo đột phá thể chế, thúc đẩy tăng trưởng.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 2 (Ảnh: Minh Nam).

Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, Quốc hội đã thông qua nhiều luật quan trọng, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất trong quản lý và sử dụng đất đai, khắc phục triệt để những bất cập, tồn tại kéo dài, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ hiệu quả cho sự phát triển đất nước, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cùng với đó, Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội và hoạt động kinh doanh bất động sản.

Các luật được ban hành nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, giao dịch bất động sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, ổn định và bền vững.

Đánh thuế đất bỏ hoang, miễn thuế thu nhập nhiều trường hợp

Với định hướng kiến tạo môi trường thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp phát triển, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành đã đổi mới cách tiếp cận chính sách theo hướng chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả hoạt động và sự lớn mạnh thực chất của doanh nghiệp làm thước đo.

Các chính sách này sẽ tạo động lực thúc đẩy khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, cũng được thông qua với nhiều chính sách quan trọng như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện.

Quốc hội cũng quyết định đánh thuế 0,2% đất bỏ hoang; đất sử dụng không đúng mục đích chịu thuế suất 0,15%... nhằm khắc phục tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Trong lĩnh vực y tế, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các luật tập trung hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế, nhất là quản lý việc mua sắm, giá thiết bị y tế, quản lý giá thuốc và chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực dược.

Các đại biểu Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng Ảnh: Quang Phúc).

Thêm 2 ngày nghỉ mỗi năm, người lao động được hưởng nguyên lương

Trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Các luật tập trung tháo gỡ những vướng mắc về tổ chức, thẩm quyền quản lý, đồng thời hoàn thiện chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đáng chú ý, Quốc hội quyết định bổ sung ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và ngày 27/7 là “Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày báo cáo, tiếp thu của Chính phủ về các luật thuộc lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội (Ảnh: Minh Nam).

Các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm, lưu trữ và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được sửa đổi theo hướng cắt giảm giấy phép, chứng chỉ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang thông báo và hậu kiểm.

Cùng với đó, chính sách bảo hiểm xã hội cũng được sửa đổi theo hướng minh bạch hơn trong quản lý, sử dụng quỹ, bổ sung nguyên tắc bảo toàn và cơ chế đánh giá, giám sát, kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư quỹ.

Trong lĩnh vực tư pháp, việc Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện pháp luật về tư pháp hình sự, nhằm cải cách tư pháp, đổi mới chính sách hình sự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ công lý.

Trong đó, Bộ luật Hình sự tập trung hoàn thiện các quy định về tội phạm và hình phạt theo hướng phân hóa trách nhiệm hình sự, xử lý nghiêm các hành vi nguy hiểm cho xã hội, đồng thời đề cao tính nhân đạo, hướng thiện, khuyến khích người phạm tội sửa chữa sai lầm, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) được thông qua cũng góp phần kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều tra, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Quốc hội đã thông qua Luật Văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), đánh dấu bước đổi mới quan trọng trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước và phát huy dân chủ ở cơ sở, Quốc hội đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý nhà nước, bảo đảm kỷ cương và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Trong đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) tập trung hoàn thiện các quy định về xử phạt, thi hành quyết định xử phạt theo hướng đơn giản hóa trình tự, thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện thực hiện xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân (Ảnh: Minh Nam).

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) đã cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Luật cũng tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát, trách nhiệm giải trình và đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần bảo đảm dân chủ thực chất, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhập một phần Phú Thọ về Hà Nội, tạo không gian phát triển mới

Tại kỳ họp, Quốc hội còn xem xét, thảo luận và quyết định 18 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự và các vấn đề quan trọng khác, trong đó có quyết định chủ trương đầu tư 4 chương trình, dự án quan trọng, xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, nhằm tạo không gian phát triển mới cho các địa phương mang tính chiến lược, thể hiện tư duy quản trị không gian hiện đại, giải quyết triệt để bất cập và tạo dư địa phát triển bền vững cho vùng Thủ đô.

Về công tác giám sát, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào 2 lĩnh vực trọng tâm là tài chính và khoa học công nghệ.

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, với 65 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi và 7 lượt đại biểu tham gia tranh luận.

Các câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, ít trùng lặp, phản ánh sát thực tiễn đời sống và tập trung vào các “điểm nghẽn” về thể chế, chính sách, nguồn lực. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã thể hiện tinh thần cầu thị, nắm chắc tình hình, trả lời thẳng vào vấn đề, không né tránh và đưa ra các giải pháp, cam kết cụ thể.

Cuối phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.