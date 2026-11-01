Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 11

Quy định về giáo dục bắt buộc

Nghị định số 353/2026 của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ 1/11.

Trong đó, đối tượng giáo dục tiểu học bắt buộc là trẻ em trong độ tuổi 6 - 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng giáo dục THCS bắt buộc là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 11-18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục THCS.

Chương trình giáo dục tiểu học, THCS bắt buộc là chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, THCS do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Quy định mới về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ 1/11 (Ảnh: Quyết Thắng).

Thủ tục hưởng trợ cấp mai táng đối với cựu chiến binh

Thông tư 21/2026 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, có hiệu lực từ 10/11.

Quy định mới nêu rõ, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng gồm bản khai giải quyết chế độ, giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử và giấy tờ xác nhận người đã mất là cựu chiến binh. Trường hợp thông tin khai tử có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thì không cần nộp giấy tờ này.

Người đề nghị có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến UBND cấp xã nơi cựu chiến binh thường trú trước khi mất.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận bản khai và chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ. Trong 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ, Sở Nội vụ kiểm tra và ban hành quyết định giải quyết chế độ theo quy định.

Các cựu chiến binh tham gia đại lễ 30/4/2025 tại TPHCM (Ảnh: DT).

Ngoài ra, thủ tục "Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh" được Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 1257/2026 sẽ có hiệu lực từ 10/11. Trong đó trình tự thực hiện thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh gồm 3 bước.

UBND cấp xã căn cứ quyết định của Sở Nội vụ tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp mai táng cho đối tượng theo quy định.

Quy định mới về tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài

Quy định mới được nêu tại Nghị định số 371/2026 về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ 15/11.

Khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến, qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức quản lý theo quy định, trong đó nêu rõ vị trí việc làm, số lượng cần tuyển dụng.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện đăng tải công khai thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.

Tiêu chuẩn ô tô phục vụ lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Bộ Chính trị

Nghị định 379/2026 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (có hiệu lực từ 16/11) quy định về ô tô phục vụ công tác các chức danh, phục vụ công tác chung; ô tô chuyên dùng; xe phục vụ lễ tân nhà nước.

Nghị định mới quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư được sử dụng thường xuyên một ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá.

Các chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao.

Nghị định 379/2026 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực từ 16/11 (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Cũng theo Nghị định 379, mỗi cơ quan, đơn vị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mỗi Bộ, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố được trang bị 1 xe có mức giá tối đa là 4,8 tỷ đồng/xe và 2 xe có mức giá tối đa 3,5 tỷ đồng/xe.

Riêng với các đô thị loại đặc biệt được trang bị 2 ô tô có mức giá tối đa 4,8 tỷ đồng/xe và 2 xe có mức giá tối đa 3,5 tỷ đồng/xe.

Vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số bị phạt tới 200 triệu đồng

Thông tin được nêu tại Nghị định 389/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, có hiệu lực từ 30/11.

Theo Điều 20, hành vi cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng hoặc tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng đã trả thưởng khi chưa hết thời hạn lưu trữ bị phạt 20-40 triệu đồng.

Đối với hành vi làm sai lệch kết quả trúng thưởng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt là 60-100 triệu đồng. Người vi phạm còn bị buộc hủy bỏ, đính chính kết quả sai lệch và nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Hành vi cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số bị phạt 80-100 triệu đồng đối với cá nhân. Việc sử dụng kết quả xổ số của doanh nghiệp để tổ chức chương trình dự thưởng trái quy định, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt 60-100 triệu đồng đối với cá nhân.

Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số thuộc thẩm quyền.