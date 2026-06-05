Những năm tháng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trưng bày 115 ảnh hoạt động của Người.

Ảnh tái hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại, sinh hoạt ngày thường của Bác Hồ tại khu Phủ Chủ tịch (nơi Người sống và làm việc trong 15 năm cuối đời, từ 1954 đến 1969).

Ảnh chụp ngày 15/11/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam tại đường Đường xoài trong Khu Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp kỷ niệm quốc tế lao động 1/5/1966, chụp cùng các diễn viên đoàn văn công tỉnh Quảng Bình, nay là Quảng Trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vui chơi cùng các cháu thiếu nhi Thủ đô nhân ngày Quốc tế thiếu nhi tại Giàn hoa Phủ Chủ tịch ngày 1/6/1960; ảnh Bác Hồ chụp ảnh cùng các cháu thiếu nhi Hà Nội và thiếu nhi quốc tế nhân dịp năm mới tại Phủ Chủ tịch, tháng 12/1956.

Ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, tháng 10/1962.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp của Việt Nam ngày 1/1/1960.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các chiến sĩ thi đua ngành công nghiệp quốc doanh tại Phủ Chủ tịch năm 1957.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng làm việc Nhà 54, năm 1957.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc ở nhiều nơi nhưng khu Phủ Chủ tịch (Hà Nội) là nơi gắn bó lâu nhất (15 năm, từ 1954 đến 1969), để lại những dấu ấn sâu sắc và thiêng liêng.

Nhà 54 chỉ có ba phòng nhỏ, phía giáp ao là phòng làm việc và cũng là nơi tiếp khách, ở giữa là phòng ăn, trong cùng là phòng ngủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ông Tôn Đức Thắng, Trưởng ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt tại Phủ Chủ tịch, ngày 2/9/1955.

Ảnh chụp ngày 28/7/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng, quyết định mở đợt tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp và chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ Không quân nhân dân Việt Nam có nhiều thành tích trong chiến đấu, ảnh chụp tháng 4/1966.

Ngoài giờ làm việc, Bác cùng đội cảnh vệ cuốc đất trồng rau tăng gia, chăm ao cá, chăm cây vú sữa đồng bào miền Nam gửi tặng,...

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng với các cán bộ làm công tác đối ngoại của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, ngày 16/3/1966.

Ảnh chụp tại triển lãm