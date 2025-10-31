Những đảng viên đặc biệt bay giữa trời vinh quang

53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã kế thừa, phát huy xứng đáng truyền thống "Quyết chiến, quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 11/11/2016, Trung đoàn đón chiếc máy bay Su-30MK2 đầu tiên từ Sân bay Thọ Xuân về hạ cánh tại Sân bay Kép, đánh dấu bước chuyển mình mới của Trung đoàn về mọi mặt, và chính thức trở thành một trong những Trung đoàn Không quân được quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí thiết bị hiện đại bậc nhất của Quân chủng PK-KQ (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung đoàn 927 đã quán triệt sâu sắc đặc điểm tình hình, nhiệm vụ, tích cực chủ động đoàn kết khắc phục khó khăn, lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao (Ảnh: Hải Long).

Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Diễn tập, tham gia hội thi, hội thao, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay tham gia bắn ném bom, đạn thật; tham gia huấn luyện biên đội 3 chiếc, 4 chiếc phục vụ bay chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022, 2024 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trung đoàn luôn duy trì nghiêm, nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, đi sâu vào công tác tuyên truyền, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Nhất là trong sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, trong xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các đợt diễn tập chỉ huy tham mưu, tham gia hội thi, hội thao.

Đơn vị tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, không ngừng giữ vững và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú” thời kỳ mới (Ảnh: Hoàng Lưu).

Nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ là nội dung quan trọng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm. Trong ảnh, những đảng viên, chiến sĩ trẻ tích cực rèn luyện thể dục thể thao và kiểm tra sức khoẻ định kỳ tại đơn vị (Ảnh: Hoàng Lưu).

Không chỉ đi đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mỗi cán bộ, đảng viên còn tích cực chủ động làm tốt nhiệm vụ giao lưu với bạn bè quốc tế, đối ngoại quốc phòng.

Trong ảnh, đoàn sĩ quan trẻ quân đội Philippiles đến thăm và làm việc tại Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ) ngày 23/9 (Ảnh: Hoàng Lưu).

Tháng 4 năm nay, một số phi công dày dặn kinh nghiệm của Trung đoàn 927 tham gia bay chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TPHCM (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cuối tháng 7, Trung đoàn 927 tiếp tục nhận nhiệm vụ quan trọng, trở thành đơn vị "chủ nhà" chủ trì triển khai huấn luyện các đơn vị máy bay phản lực SU-30MK2, Yak-130 và L-39NG chuẩn bị bay chào mừng tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Trong ảnh: Đại tá, phi công Nguyễn Quang Hải - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 927, Chỉ huy bay - báo cáo và giao nhiệm vụ trong ban bay huấn luyện tháng 8 vừa qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải (ngoài cùng bên phải, sinh năm 1993) là phi công trẻ từng đạt được những thành tích cao trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập bắn, ném bom đạn thật.

Thiếu tá Hải cũng là đảng viên trẻ tuổi nhất của Trung đoàn 927 được tham gia cùng đồng chí, đồng đội trong biên đội và cũng là những phi công quân sự, giảng viên bay dày dạn kinh nghiệm đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 và Lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Thượng tá Đỗ Toàn Thịnh, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 927, trên khoang lái điều khiển "hổ mang chúa" SU-30MK2 trong lần đầu tiên bay huấn luyện trên Quảng trường Ba Đình. Anh cũng là một đảng viên gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sáng 2/9, Thượng tá Vũ Đức Hùng - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 927 - là một trong 4 phi công lái SU-30MK2 đã khắc phục điều kiện vô cùng khó khăn của thời tiết, bay biểu diễn thả đạn nhiễu rực sáng trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cùng các đồng chí, đồng đội từ các Trung đoàn 923 và Trung đoàn 935, các phi công, đảng viên của Trung đoàn 927 đã có những buổi bay huấn luyện, bay biểu diễn vô cùng đẹp mắt trên bầu trời Thủ đô, cho thấy khả năng làm chủ vũ khí hiện đại, thể hiện sức mạnh của không quân Việt Nam, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế (Ảnh: Hoàng Việt).