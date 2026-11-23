Ngày 23/11, Công an phường Hạnh Thông (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ nhóm người cầm hung khí xông vào cây xăng đập phá xe máy, tấn công người khác gây náo loạn khu vực.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên mang theo hung khí xông vào cây xăng đập phá xe máy, tấn công người khác. Qua xác minh của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại một cây xăng trên đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông.

Nhóm thanh niên cầm hung khí vào cây xăng ở phường Hạnh Thông đập phá xe máy, đuổi chém người khác (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, khoảng 5 thanh niên mang theo hung khí, đi trên nhiều xe máy đến cây xăng nói trên.

Tại đây, 4 người trong nhóm cầm hung khí xông vào khu vực trụ bơm. Một người liên tục vung hung khí đập mạnh vào chiếc xe máy đang bị đổ. Trong khi đó, 3 thanh niên còn lại lao vào tấn công, truy đuổi một nam thanh niên có mặt tại hiện trường, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.

Sau khi gây náo loạn, nhóm người này lên xe máy rồi rời khỏi hiện trường.