Nhóm nghiên cứu xác định 900 bộ hài cốt liệt sỹ ở công viên Lê Thị Riêng

Ngày 8/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sỹ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Quá trình thẩm định hồ sơ của nhóm nghiên cứu, Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), đánh giá cao hồ sơ nghiên cứu của nhóm chuyên gia do KTS Nguyễn Xuân Thắng chủ trì thực hiện. Đồng thời, ông đề xuất sớm sử dụng radar xuyên đất để khảo sát thực địa.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

Theo Đại tá Tĩnh, nhóm nghiên cứu đã thu thập hệ thống tư liệu đa dạng gồm ảnh hiện trường, không ảnh trước và sau năm 1975, ảnh vệ tinh, bản đồ qua nhiều thời kỳ, các báo cáo quân sự và thông tin từ nhân chứng, cộng đồng dân cư.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật đối khớp không ảnh, phân tích địa hình và chuyển đổi hệ tọa độ để khoanh vùng vị trí nghi vấn. Kết quả cho thấy có 3 rãnh mộ tập thể tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây, nay là công viên Lê Thị Riêng.

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, các rãnh mộ này có thể là nơi an táng khoảng 900 liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh nhận định, việc sử dụng kỹ thuật phân tích, đối khớp không ảnh thời chiến với bản đồ và ảnh hiện trường là phương pháp khoa học, có độ tin cậy cao trong điều kiện địa hình thực tế đã thay đổi nhiều sau hàng chục năm.

Đối khớp bản đồ khu vực nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán.

Ông cho biết, kết luận về vị trí rãnh mộ tập thể số 3 có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc. Trong khi đó, vị trí các rãnh mộ số 1 và số 2 cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung thông tin và xác minh thêm.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh cũng thống nhất với kiến nghị sử dụng thiết bị radar xuyên đất để thăm dò các rãnh mộ. Ông cho rằng cần ưu tiên phương pháp khảo sát không phá hủy, đồng thời có thể đào các rãnh hẹp vuông góc với hướng rãnh mộ để xác định chính xác vị trí.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TPHCM cần tiếp tục bổ sung thông tin về lịch sử tìm kiếm, quy tập liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng từ sau năm 1975; quá trình di dời Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán cũng như lịch sử xây dựng, cải tạo công viên.

Kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá đã có đủ cơ sở để xác định mộ liệt sỹ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện các phương án chậm nhất vào đầu tháng 7 để triển khai việc khai quật các rãnh mộ tập thẻ tại các khu vực này.