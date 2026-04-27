"Nhồi" 40 khách, tài xế và chủ xe 24 chỗ bị phạt 120 triệu đồng

Ngày 26/4, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt ông N.H.N. (46 tuổi, trú Quảng Trị) 24 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe do chở quá số người quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng xử phạt chủ phương tiện là Hợp tác xã xe du lịch và vận tải T.P. (trụ sở tại TPHCM) 96 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu trong 2 tháng. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 120 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế xe 74H-007.xx (Ảnh: Cảnh sát giao thông cung cấp).

Trước đó, gần 0h30 ngày 26/4, tại cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 dừng kiểm tra xe khách biển số 74H-007.xx. Qua kiểm đếm trực tiếp, lực lượng chức năng xác định tài xế N.H.N. đã chở vượt quá số người được phép (40 người/24 chỗ).

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết trong thời gian tới, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách, tập trung vào các hành vi như: chở quá số người; chở hàng hóa trong khoang hành khách hoặc trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải; vi phạm quy định về tốc độ…