Nhiều xã, phường ở TPHCM lắp màn hình LED, tiếp lửa đội tuyển Việt Nam

20h ngày 26/8, trên sân vận động Mỹ Đình sẽ diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi màn so tài quyết định ngôi vô địch.

Người dân xem trận chung kết lượt đi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả trực tiếp có mặt trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam còn nhận được sự tiếp lửa từ đông đảo người hâm mộ tại TPHCM thông qua các điểm xem bóng đá tập trung.

Tại khu vực trung tâm TPHCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục là điểm đến của đông đảo người hâm mộ. Trong các trận đấu trước của đội tuyển Việt Nam, nhiều màn hình LED kích thước lớn được lắp đặt tại đây, phục vụ hàng nghìn người dân và du khách theo dõi, cổ vũ đội tuyển.

Tại phường Đông Hòa, địa phương chuẩn bị màn hình LED kích thước 600 inch cùng hệ thống âm thanh để phát sóng trực tiếp trận chung kết tại sân vận động Đông Hòa trên đường Hai Bà Trưng, phục vụ người dân.

Một địa điểm khác tại phường Đông Hòa là khu chung cư trên đường Thống Nhất, khu phố Tân Hòa. Tại đây, màn hình LED được lắp đặt trong khuôn viên để người dân cùng theo dõi trận chung kết. Ở trận lượt đi, đông đảo cư dân cũng tập trung tại địa điểm này để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Người dân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại quảng trường 30/4, phường Bến Cát (Ảnh: CTV).

Tại phường Dĩ An, màn hình LED ở khu vực quảng trường Trung tâm hành chính trên đường số 9 cũng được bố trí để phát sóng trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Ngoài ra, một số địa điểm khác như Quảng trường 30/4 (phường Bến Cát), Công viên Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), Công viên tái định cư Hắc Dịch (phường Tân Thành), Sân vận động xã Trừ Văn Thố, Công viên Trung tâm hành chính xã Ngãi Giao... cũng được bố trí màn hình LED có kích thước 400-600 inch để người dân theo dõi trận đấu.

Việc tổ chức các điểm xem bóng đá tập trung giúp người dân có không gian cùng nhau cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quyết định ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.