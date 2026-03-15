Nhiều xã, phường ở cực Nam Tổ quốc hoàn thành 100% bỏ phiếu bầu

Ngày 15/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết toàn tỉnh có 1.602 tổ bầu cử, 1,746 triệu cử tri. Tính đến 15h, đã có trên 1,702 triệu cử tri bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 97,4%. Trong đó, có 22 xã, phường đã hoàn thành 100% việc bỏ phiếu. Đến thời điểm này, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh này diễn ra đúng quy định, bảo đảm trang nghiêm, dân chủ, an toàn và tiết kiệm.

"Tôi đến điểm bỏ phiếu sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho bà con ở địa phương trên diễn đàn Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Rất mong các đại biểu trúng cử đủ đức, đủ tâm, đủ tài, xứng đáng với kỳ vọng của bà con đã gửi gắm", một cử tri xã Vĩnh Lợi (Cà Mau) chia sẻ.

Cử tri vùng Đất Mũi Cà Mau đi xuồng đến điểm bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: CTV).

Trước đó ngày 13/3, tại 2 cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối thuộc tỉnh Cà Mau đã khai mạc sớm và hoàn thành việc bỏ phiếu.

“100% cử tri là cán bộ, chiến sĩ và người lao động trên đảo đã tham gia bỏ phiếu, thể hiện trách nhiệm công dân và tinh thần hướng về “ngày hội non sông”, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết.

Xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ là địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống, chiếm hơn 32% dân số, công tác tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Đông đảo cử tri xã tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều cử tri cao tuổi dù sức khỏe có phần hạn chế vẫn trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.

Tại xã Tài Văn (Cần Thơ), địa phương có hơn 80% dân số là đồng bào Khmer, nhiều cử tri đã đi bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cử tri Mai Sươn (80 tuổi) cho biết, dù trước đó đã tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên nhưng khi đến điểm bầu cử ông vẫn đọc lại một lần nữa rồi mới quyết định bỏ phiếu cho người mình tín nhiệm.

Cử tri xã Đại Hải, Cần Thơ đi bầu cử (Ảnh: CTV).

Theo ông Đặng Thanh Quang, Bí thư Đảng ủy xã Tài Văn, địa phương có hơn 20.500 cử tri. Do xã có đông đồng bào Khmer sinh sống, nội dung tuyên truyền được thực hiện song ngữ Việt - Khmer, đặc biệt tại các điểm sinh hoạt tín ngưỡng.

Thông qua ban quản trị các chùa, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên cũng được giới thiệu rộng rãi, giúp bà con dễ tiếp cận thông tin và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.

Ở ấp Tiếp Nhựt (xã Tài Văn, Cần Thơ), căn nhà của ông Lâm Ương được địa phương mượn chọn làm khu vực bỏ phiếu số 23, thuộc đơn vị bầu cử số 6 của xã.

Theo ông Lâm Ương, trước đó trong thời gian chuẩn bị bầu cử, chính quyền xã đã đến trao đổi với ông về việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực tham gia bầu cử nên mượn nhà ông để bố trí điểm bỏ phiếu.

Một điểm bầu cử tại nhà dân ở Cần Thơ (Ảnh: CTV).

“Nghe cán bộ trao đổi, tôi đồng ý liền. Nhà mình được chọn làm điểm bỏ phiếu là điều rất vinh dự và cũng là tạo điều kiện cho bà con đi bầu cử thuận lợi hơn”, ông Lâm Ương chia sẻ.

Căn nhà của gia đình ông Lâm Ương có diện tích khoảng 250m2, tọa lạc ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong khu vực. Các thành viên trong gia đình cũng tích cực hỗ trợ địa phương về công tác hậu cần phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm bầu cử.